〈國內疫情升溫〉新冠疫苗加速施打 陳時中：200萬劑6月到貨

本土新冠肺炎確診數持續攀升，疫情指揮中心今 (25) 日宣布，全國疫情三級警戒延長至 6 月 14 日，對於各界關注下一批疫苗何時來台？指揮官陳時中透露，預計 6 月將有 200 萬劑疫苗到貨，8 月底包括國產疫苗在內累計達 1000 萬劑，希望 COVAX 平台勿因其他因素影響供貨。

國內新冠肺炎今天新增 281 例本土、261 例校正回歸，確診個案中再添 6 例死亡，累計達 35 人病逝。為了阻斷社區傳播鏈，陳時中宣布，全國疫情警戒第三級時間延長至 6 月 14 日端午節當天，各級學校及公私立幼兒園同步停止到校上課至 6 月 14 日。

對於 COVAX 提供的第二批 41 萬劑疫苗，陳時中表示，這批 AZ 疫苗預計 2 天後配送施打，主要為醫護人員、防疫旅館、集中檢疫所與警察同仁等，接觸到確診患者的防疫人員為優先施打的對象。

陳時中進一步指出，接下來疫苗會分批到貨，預計 6 月底前到貨 200 萬劑，8 月底可達 1000 萬劑，陳時中呼籲，希望 COVAX 平台不要有其他因素干擾既定的施打計畫。

有媒體詢問，三級警戒延長時間是否與疫苗有關聯，陳時中回應，確實有考慮到疫苗狀況，但時序要看後端準備工作，8 月底千萬劑疫苗有包含國產疫苗在內。不過，陳時中未透露即將到貨的疫苗廠牌。

外界關注台廠新冠疫苗研發進度，高端疫苗 (6547-TW) 表示，二期臨床試驗已完成所有受試者收案，相關免疫原性評估的血清檢體已全數送交實驗室分析中。高端竹北廠新冠疫苗抗原生產、無菌充填，目前也在查廠中。高端強調，會依照兩項時程動態調整，盡速申請緊急使用授權 (EUA)。