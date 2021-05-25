〈國內疫情升溫〉台灣高鐵二階段減班 每周再少289班 影響運能35%

台灣高鐵 (2633-TW) 日前宣布 5 月 21 日至 6 月 10 日實施短期班表，今 (25) 日再宣布 5 月 27 日至 6 月 10 日實施二階段短期班表，由第一階段每周 845 班次再調至每周 556 班次，共計每周再減 289 個班次，等同再少近 35% 運能，並提前至 23:30 收班，二階段調整後共減少 45% 運能。

高鐵在實施短期班表前，每周共 1016 班次，二階段調整後，合計運能減少約 45%；在疫情衝擊下，高鐵 5 月旅運量將大幅較 4 月下滑，法人估，不排除低於去年 5 月，第二季營運能否維持正成長待觀察。

台灣高鐵說明，即日起至 6 月 8 日止各車次實施全車對號座，高鐵將持續觀察疫情變化，配合政府最新防疫政策滾動式檢討班表。

台灣高鐵進一步指出，由於疫情急遽變化，旅客取消各項非必要行程，各公司行號也啟動在家上班機制，減少人員流動，因此實施二次減班，但仍維持基本運行，每小時維持至少南下、北上各二班次列車的旅運服務。

台灣高鐵自 5 月 19 日起已採用政府簡訊實聯制，並禁止在車站內付費候車區和車廂內飲食，自進入高鐵車站即須佩戴口罩，連續量測 2 次額溫達 37.5 度的旅客，依傳染病防治法規定拒絕運送。