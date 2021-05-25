〈國內疫情升溫〉富邦人壽新莊一業務員確診 累計5名同仁染疫

富邦金 (2881-TW) 旗下富邦人壽今 (25) 日宣布，新北市新莊一名業務員，因同住親屬確診，近日亦有輕微發燒情形， 5 月 23 日經快篩結果陽性，確診罹患新冠肺炎，截止今日，共計 5 名同仁確診。

富邦人壽表示，該新莊業務員所屬職場已完成清消作業，也已通知近兩週曾接觸人員，應加強自主健康監測管理，此事件不影響公司營運與客戶服務，並持續採取最審慎的作為迅速因應。

截至 5 月 25 日，富邦人壽共計 5 名同仁確診，確診同仁皆已依相關單位指示進行隔離及後續處置，目前身體狀況穩定，相關接觸人員已採取必要的居家健康管理及相關防疫措施，所屬辦公職場也全面完成消毒工作，公司將持續關懷並給予全力協助。

疑似個案持續列管追蹤 三行政區員工居家辦公延長至 6/30

疫情期間，富邦人壽全面落實個案通報機制，一旦同仁出現疑似 Covid-19 新冠肺炎症狀，或曾有高風險接觸史，皆要求回報列管追蹤，同時也以最嚴實的防疫政策，持續督促所有同仁確實進行健康管理、維護職場安全，以降低感染風險。



富邦人壽亦提升防疫政策，居住於台北市萬華、板橋、中和等地區的內勤員工，居家辦公時間延長至 6 月 30 日，雙北地區內外職場每周進行防疫消毒，且全台通訊處已全面停止早會活動，同仁非必要不進入辦公室，停辦各項實體會議、訓練或活動，全面落實嚴謹之防疫政策外，也強化員工健康管理與主動通報意識。

客戶服務不中斷 力挺線上與退職醫護提供關懷慰問金

在客戶服務方面，全面改採線上作業，並啟動 5 大應變措施：續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、保全服務通融方案、保險理賠從新從優原則、保戶與醫護 / 防疫人員確診關懷慰問金 (受政府徵召之退休醫護協助防疫者亦適用) 等。

此外，對於已確診新冠肺炎的保戶，經醫師診斷後有住院治療必要，惟因醫院已無病房可提供住院，由政府安排入住集中檢疫所或防疫旅館等場所治療者，可提供由政府機關或醫療機構開立的證明，理賠將從寬認定，其於該場所的治療期間視為入住普通病房並進行給付。