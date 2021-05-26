操盤手看台股：站上季線後 紡織、航運、塑化、電子怎麼做？

之前談到當前行情關鍵在 5/12 日高點 16552 點位置，此處也是季線附近，若要上攻，權值電子必須表態；果然 5/25 日在晶圓雙雄領軍，權值電子表態下，指數大漲站回季線，顯示投資人已逐漸適應本土疫情持續下的台股。對於多方而言，指數站上季線只是第一步，要能站穩季線 5 個交易日以上，讓籌碼能夠換手，並且獲利賣壓能夠適度宣洩，才會有利於 6 月的台股行情。

曾提及這一波全球疫情變化，目前存在著兩種時間軸線，當中有著兩種投資機會，分別是歐美疫情降溫的景氣復甦股以及本土疫情升溫的防疫概念股，兩者之間的時間差約略半年，這當中的差別在於「疫苗施打進度」。景氣復甦股以泛原物料股及航運股為代表，歐美為主要市場，隨著歐美疫苗施打進度較快，經濟逐漸復甦，民生用品需求增溫，運送物資的貨櫃航運股，如長榮、陽明、萬海等，以及受益報復性消費潮的紡織股，如聚陽、儒鴻、集盛、宏遠等，受惠後續營運看旺，近日股價都出現過一波漲勢。短線上，航運及紡織股急漲後都有獲利賣壓湧現，但值得留意的是本波航運股有萬海，而紡織股也有集盛，股價率先創下波段新高！按照往例，當大盤還在整理時，能率先創高的產業往往有著基本面支持，故儘管短線拉回，後續仍要追蹤。

至於隨著歐美經濟復甦，原油需求也在回升，國際油價近日走強，根據高盛與花旗集團預測，今年夏季油價可能漲到每桶 75-80 美元，故部份資金也轉進與油價關係密切的塑化股，如台聚、亞聚、華夏、台達化、聯成等股價也轉強，後續只要油價持續強勢，石化產品獲利空間也會擴大，相關族群的股價也有表現空間。整體而言，泛原物料股處於輪動格局，與各國經濟復甦程度有關。至於與本土疫情升溫有關的防疫概念股，由於防疫造成生活方式改變，去年並未在台灣發生，今年才有明顯影響，故部份業者受惠程度較去年較大，如看好的嘉里大榮、宅配通等物流股以及相關的快篩試劑族群，短線震盪後等待下一次買點。

至於位階較低的電子族群，在今年上半年營運看俏下，股價築底多時後也有買盤進場，資金進場點火以 IC 設計為首的電子股。目前由於處在防疫期間，曾提及股東會及股東會被迫延期，僅有少數法說會以線上模式進行，資訊透明度相對較低，故後續選股以第 2 季為傳統旺季的企業優先，接著再以 6 月上旬將公布的 5 月營收來進行確認。當中如 MCU(微控制器)族群，受惠訂單需求暢旺，8 吋代工產能持續吃緊，第 2 季報價已漲價 10%~15%；而近日更傳出國際 MCU 大廠意法半導體 (ST) 將於 6/1 日起提高所有產品線報價(今年以來第 2 次調漲)，整體市況火熱可見一般，相關 MCU 族群如新唐、盛群、九齊、紘康等營運看好。對於一個操盤手而言，許多進出的動作其實一般投資人也知道，但是一般投資人到了要執行時卻又會有許多掙扎，其中一個關鍵就在於太想要追求完美操作，想要買在最低點，又想要出在最高點，所以時常猶豫不決，這對於操作其實不利。抓住最好做的一段才是要追求的目標，更多機會可鎖定 Line@粉絲團。

(五月起，本專欄將改為週一、三、五刊出。)

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