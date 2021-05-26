蔡明彰觀點：打破股價倫理 今年傳產勝電子

今天報告的主題是「打破股價倫理 今年傳產勝電子」。

萬寶投顧蔡明彰強調，一個人要變有錢，第一件事情是跳脫傳統思維，超越一般人的視野，才能看到機會。

台灣本土疫情三級警戒延長至 6 月 14 日，但台股仍維持反彈格局。表面來看，這是重大威脅，但實際存在機會。

首先，若有企業員工確診，政府不會下令生產線停工，這個做法與其他國家不同。為何過去一年美國疫情嚴重，但美股大漲，道瓊指數過去一年大漲 40％、那斯達克大漲 46％、費城半導體指數更漲 74％，主要原因是聯準會實施每個月購債 1,200 億美元的 QE 措施。同時，聯邦政府三輪紓困 4.8 兆美元。一般人看到表面的嚴重疫情，卻忽視背後隱藏的股市賺錢機會。

萬寶投顧蔡明彰強調，小心，當美國疫情結束，聯準會就會討論縮減 QE，那時候美股就危險反轉了。目前美國成年人疫苗接種比例 50％，預計國慶假期前可達 60％，扣除一部分沒有施打疫苗意願的人，大概 70％是上限了。這個時候，極可能是聯準會 FOMC 討論縮減 QE，FOMC 將在 6 月、7 月、9 月召開，7 月及 9 月最有可能討論。

台灣效法美國，立法院預定在 5 月底三讀通過紓困特別預算，紓困金額上限由 2,100 億元，提高到 6,300 億元。直升機撒錢，台股當然跌不下去，從 2 月初農曆年後，台股最大辯論議題是電子與傳產的資金爭奪戰。

過去 20 年、30 年，台灣投資人太習慣電子股是主流，但這幾個月變成電子資金佔比掉到 50％以下，甚至 40％不到，反之航運佔比高到 40％，這個史無前例的變化，被一般人看成不正常，於是錯過今年傳產大行情。死抱電子的結果，虧損累累，其實資金佔比是果，歐美消費才是因。

疫苗去年 11 月研發成功，拜登總統在今年 1 月 20 日就職前，完成兩劑疫苗接種，帶頭率領美國民眾打疫苗，美國民眾陸續打疫苗，經濟重啓，消費重點不是科技產品的手機、筆電，而是日常生活用品，造成美股及供應鏈的台股主流由科技股轉向傳產股，這個重大的變化，才導致電子資金佔比下滑，而傳產佔比上升，於是績效開始分出高下，以傳產為首的道瓊指數，今年來上漲 12％，以科技股為主的那斯達克只漲 6％。

特斯拉、蘋果兩大科技龍頭，今年來股價績效負報酬，當然台股供應鏈漲不起來，台股大盤今年來漲 13％，電子漲 11％，沒有擊敗大盤，但傳產的航運大漲 81％、鋼鐵漲 39％、紡織漲 27％，都是電子的數倍績效，這樣傳產績效領先電子的狀況，還要持續到什麼時候？

萬寶投顧蔡明彰強調，歐美疫苗接種率 60～70％，夏天歐美 5 億人傾巢而出的報復性消費，將引發通膨疑慮，聯準會被迫縮減 QE 是最重要的訊號。

最聰明的選股，現階段操作傳產為主，要盡量避開與手機、筆電有關的電子，台股威脅與機會同時存在，有些受惠歐美施打疫苗後消費的股票創新高，有些受害消費重心移轉而減少需求，庫存上升的部分股票創新低。

網飛 Netflix 及迪士尼線上影音串流客戶人數減少，表示民眾從室內到戶外活動，網飛、迪士尼這種好公司，今年股價負報酬，疫情使消費者花更多時間待在家裡，去年下半年以來，全球面板滲透率提高，面板報價已連漲 12 個月，但隨著歐美及中國達到群體免疫，今年下半年需求會從家庭娛樂轉向戶外活動，造成電視機需求轉弱。

面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)，雖今年 EPS 估 3 元以上，下檔有支撐，但股票最怕漲不起來，最好的多頭漲勢可能已經過了，友達、群創 4 月營收月減 2～3％，可能是缺料及工作天數減少，但 4 月整體面板報價續漲，TV 面板大漲 10.7％，也可能是歐美加速施打疫苗的影響。

萬寶投顧蔡明彰強調，有人認為這波台股 2,500 點的拋售，是對科技股及整個成長股的警訊，歐美加速施打疫苗會導致台股的電子股第二季及第三季成長下修，很明顯近來美股漲在航空、郵輪、飯店、娛樂等傳產股，反映美國民眾施打疫苗後，出外活動。

全美最大連鎖戲院 AMC 週二大漲 20％，今年來大漲 5 倍，筆電受惠去年的遠距商機，宏碁 (2353-TW) 去年 5 月營收站上 200 億元，一直到 9 月高峰 295 億元。疫苗問世後，營收開始遞減，今年 4 月 249 億元，可預見到今年 9 月單月營收 YoY 下滑，NB 代工的廣達(2382-TW)、仁寶(2324-TW)，自疫苗問世後，去年 12 月迄今的單月營收下滑，4 月分別月減 10％及 17％，手機庫存已在上升，小米、OPPO、vivo 的 5G 手機在中國賣不動，印度疫情使手機銷售不佳，手機廠開始下修 5G 元件訂單，必須等到這次打完疫苗的歐美民眾先行消費日常生活用品後，若還有足夠的預算，在秋天去購買科技產品。那時候，多數科技股才是安全買點。

萬寶投顧蔡明彰強調，歐美消費之下，台股股價倫理被打破，成衣雙雄儒鴻 (1476-TW)、聚陽(1477-TW) 今年漲幅打敗晶圓雙雄台積電 (2330-TW)、聯電(2303-TW)，現在儒鴻價位已超過台積電。貨櫃三雄長榮海(2603-TW)、陽明(2609-TW)、萬海(2615-TW) 現在價位已超越電子代工大廠的廣達，萬海價位更超越鴻海(2317-TW)。鋼鐵的中鋼(2002-TW)、中鴻(2014-TW)，現在的價位已超越了宏碁。紡織的集盛(1455-TW)、南紡(1440-TW)，現在價位超越了仁寶。

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