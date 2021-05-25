疫情大浪沖擊 遠距商機走強？

萬寶投顧陳子榕指出，本土疫情尚未和緩，原本預期 5 月 28 日解除三級警戒，恢復上課，目前已經宣佈延長至 6 月 14 日。除了本土疫情侵襲，缺水缺電問題也讓市場相當緊張，花旗環球證券首先開了第一槍，預估台灣企業獲利可能受疫情影響而從 12.5％降至 2.6％，因此下修台股加權指數目標至 14,500 點，降幅約 2.7％。



航運股人氣強強滾，盤中資金占比一度達 4 成以上，終場超車電子族群寫下 37.6％表現。國際航運價格持續上漲，光是過去一週，美東運價每 FEU(40 呎櫃) 已達 7,521 美元，漲幅 1.9％、美西運價每 FEU 達 4,843 美元，漲了 4 美元、遠東到歐洲航線則是每 TEU(20 呎櫃) 達 5,579 美元，漲幅 2.59％；散裝貨運同樣飆漲，BDI 最近收盤達 2,869 點，漲幅 1.59％，且各類船型日租金都達 2 萬美元以上。



需求暢旺，又不受缺水缺電影響，難怪航海王買氣紅不讓。多次為大家推薦的裕民 (2606-TW)，週一(5/24) 開盤 10 分鐘再攻上漲停板，有搭上船的投資朋友一早就賺了大紅包。



萬寶投顧陳子榕指出，台股經過前一波大幅修正，本益比已經回到去年 5 月水準，而且疫情衝擊內需，外銷供應鏈受影響有限，尤其晶圓製造、記憶體、封測等產業多已高度自動化，因此仍看好台股企業整體獲利可達 37％左右目標。



不過，由於台股目前技術面上仍遭逢季線和月線反壓，量縮上漲，因此短線上仍偏向區間震盪整理型態，在目前格局上，建議佈局仍要注重個股基本面，如果公司實施庫藏股，那就更多了一層保障。



萬寶投顧陳子榕指出，這一波台股下殺，不少優質股票都被殺到含淚，連企業本身都看不下去紛紛跳出來護衛自家股票。目前已知包括國巨 (2327-TW)、和勤(1586-TW)、廣積(8050-TW) 等在內的 16 家公司宣布從 5 月開始實施庫藏股，總金額約 80 億元，加上前兩個月率先開始買進庫藏股的 4 家公司：冠軍 (1806-TW)、興富發(2542-TW) 等，已經累計 20 間企業出手力挽自家股價，顯示對自家營運展望樂觀，此時跟隨企業籌碼布局，不失為進可攻退可守的策略。



同樣受惠於籌碼的，還有多次為大家介紹的泰豐 (2102-TW)，經營權之爭，南港(2101-TW) 持續大量買進泰豐股票，最新公告南港已取得 22％股權，5/21 再度為大家推薦後，股價又從 24.75 元漲到 29 元，漲幅 2 成；短線上，在 5/18(上週二)所分享的欣興 (3037-TW) 這一波也彈升 28％。這就是透過籌碼選股的力量，提早低檔卡位佈局不必追漲個股，低檔佈局才能輕鬆獲利。

萬寶投顧陳子榕指出，還有哪些可透過籌碼選好股？我再提供三檔給大家參考：



世芯 - KY(3661-TW)4 月營收 10.09 億元，年增 90.14％，創歷史次高；第一季 EPS 為 5.68 元，季增 47.15％，年增 97.91％；7 奈米設計案陸續進入量產，第二季營收可望維持上季水準，EPS 估 5.5～6 元；下半年營運動能將由 CPU 轉至 AI，第三季開始多個北美 AI 晶片陸續量產出貨，加上 ASIC 需求持續增加，有利於 NRE 進程順利，估全年營收年增 20％，全年 EPS 至少達 18 元，營收、獲利均可望改寫新高；7/9 前買回 1,000 張庫藏股，買回區間價格 280～720 元。

茂達 (6138-TW) 受惠於 PC、VGA 等訂單需求旺，加上逐步反映成本墊高的態勢之下，預期第二季營收與獲利表現都有機會優於上季，且下半年在網通、DDR5 等新品貢獻下，全年營運有望優於去年成績。看好 5G、AI 所帶動的伺服器、資料中心爆發性需求，茂達高階產品已送樣，估明年開始放量出貨。

金居 (8358-TW) 因國際 LME 銅價狂飆，帶動報價節節攀升，4 月營收 7.22 億元，月增 10.9％，年增 43.8％，創單月歷史新高；上游高階銅箔需求旺盛，第二季隨新平台放量將再帶動營收走升；MSCI 最新季度調整中，金居納入「全球小型指數」新增名單，5/31 收盤生效；搶攻 5G 及 AI 市場，投資 40.5 億元在雲林興建高頻高速銅箔三廠，產能將由目前 1,800 噸，再增加 10,800 噸。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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