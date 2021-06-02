〈國內疫情升溫〉降低醫護感染風險 太醫贈萬條密閉式抽痰管

太醫 (4126-TW) 今 (2) 日捐贈 1 萬條密閉式抽痰管給國內一線醫護人員，除可降低醫護人員感染病毒風險、減輕為插管病患抽痰的工作負擔，使用呼吸機的病患在抽痰時，也可維持血氧濃度。

太醫捐贈物資將提供給護理公會全聯會與急重症護理學會，其統籌分配給國內的呼吸重症病房醫護人員使用。

太醫為國內第一線醫材大廠，主要業務包括醫療耗材研發及製造，以及醫療儀表、氣體管路設備與醫建工程等業務，其中密閉式抽痰管市佔率全國第一，全球為前三大。

太醫表示，密閉式抽痰管可隔離痰液與飛沫噴濺，醫護人員替病患進行抽痰時，無須拔除呼吸機管路，同時病患持續有氧氣，避免血氧快速下降，此外，單套可使用 24 小時，不必時常拋棄，降低醫療廢棄物數量。

總經理鍾安婷指出，太醫不斷開發以保護前線護理人員為主的醫療產品，疫情造成一線護理人員身心負擔，期望透過捐贈密閉式抽痰管，略盡綿薄之力，阻絕疫情進一步擴散。

海外營運方面，太醫表示，歐美新冠疫情爆發後，太醫密閉式抽痰管出貨量也大增，營收比重攀升至近 4 成，雖然至今客戶持續拉貨，動能可延續至本季底，但去年基期相對高，加上歐美疫情開始趨緩，強勁拉貨力道能否延續還要觀察。