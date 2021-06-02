台灣疫情當前，群聚人人避之唯恐不及，不但保持社交距離，甚至台灣民眾自動自發在家不出門，一起度過這次的難關，回到台股身上，經過 5 月初的震撼教育後，市場對於確診人數或是校正回歸的上升，延長三級警戒至 6 月中旬，利空已經鈍化，而美國科技股的那斯達克、費半指數紛紛站上了月、季線轉強，帶動台股電子股出現終級反彈，其實新科股王矽力 - KY(6415-TW)逆勢創下歷史新高 3675 元，狠狠拉開與大立光 (3008-TW) 間的差距，資金從傳產股重回 IC 設計類股，這是新科股王矽力 - KY 所帶動的「群聚效應」，拉開 IC 設計股的本益比及比價空間。

千元 IC 設計先創高才有比價空間

高價股能創新天價，這表示有「大戶」在照顧，更何況千金級的個股，這麼貴的股票一般散戶是買不起的，新科股王矽力 - KY 這波的大戶就是外資 + 投信，一個類股的股王能在大盤不穩時續創高，就代表資金的流向，看到包括信驊 (5274) 站穩 2000 元大關，譜瑞 - KY(4966-TW)再創歷史天價 1500 元，祥碩 (5269-TW) 跌最低到 955 元，這波反彈也到季線 1400 元，這 4 檔千金股的「大戶」都是投信或是外資，這種高貴的個股不斷的創高，就能帶動整個 IC 設計類股吸納資金。

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