【遠東銀】美國PMI強勁，提振美元！

◆USD/JPY

上週五日本公布 4 月全國整體與核心消費者物價指數 (CPI) 分別較去年同期跌 0.4% 及 0.1%，核心 CPI 為連續九個月下滑，部分原因為手機資費下調，並據調查顯示日本經季節調整 5 月 Jibun 銀行製造業採購經理人指數 (PMI) 降至 52.5，而且路透調查 4 月日本失業率可能上升，並發現近 70% 日本企業希望東京奧運取消或延期，避免增加新型冠狀病毒病例，但有調查指出，即使在接種新型冠狀病毒疫苗，全球主要經濟體 65% 民眾仍然對恢復正常生活感到緊張，並據日本讀賣新聞報導，政府可能放棄 6 月 16 日止當前國會會期內提交追加預算，而且加拿大兩年期債收益率高於同期澳洲公債，引發澳幣兌日圓資金流動而支撐日圓，打壓美元兌日圓至低點 108.59。 據中國國務院副總理劉鶴表示強化平台企業金融活動監管，打擊比特幣挖礦和交易行為，但通貨膨脹及美國聯邦準備理事會 (FED) 可能提早縮減刺激政策的擔憂緩解，推動亞洲股市上漲，改善風險胃納，並據全美不動產協會 (NAR) 表示美國 4 月成屋銷售連續三個月減少達 2.7%，但 Markit 報告美國 5 月製造業與服務業 PMI 初值分別升至 61.5 及 70.1 皆創紀錄，提振美元兌日圓至 109.00 高點。預估今日美元兌日圓阻力於 108.90-109.10，支撐於 108.20-40

◆EUR/USD

澳洲上週五公布零售銷售初值增長 1.1% 優於預期，為食品零售跳漲引領這股勢頭，但北京誓言要穩定大商品價格衝擊鐵礦石和採購類股，導致對大宗商品價格敏感的澳幣和紐元承壓，並據歐洲議會同意凍結中歐投資協定批准程序，直到北京解除對歐盟人士的制裁，加劇中、歐關係紛爭，而且歐洲央行 (ECB) 首席經濟學家連恩稱，央行提高通貨膨脹至 2% 目標還有很多工作要做，市場有關物價上漲的討論存在誤解，拖累歐元兌美元受限於 1.2239 高點。

隨後 Markit 報告法國 5 月製造業與服務業 PMI 初值分別為 59.2 及 56.6 超過預期，歐元區 5 月製造業與服務業 PMI 初值亦分別升至 62.8 及 55.1，創三年多來最快增長，而且德國 5 月服務業 PMI 初值創近一年最快速增速達 52.8，但製造業 PMI 初值降至 64.0，突顯供應問題惡化，並據德國央行 (Bundesbank) 月報稱受工業生產、建築業推動和服務業恢復生機，德國國內生產總值 (GDP) 可能在秋季超越新型冠狀病毒病疫情前水平，而且歐元區 5 月消費者信心指數升至負 5.1 較預期佳，但 ECB 總裁拉加德表示復甦仍存在不確定性，現在討論撤回購買公債計畫為時早，打擊歐元兌美元至 1.2159 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.2180-1.2200，支撐於 1.2100-20。

◆GBP/USD

上週五路透調查英國經濟本季增長 4.1% 高於上月，並據英國國家統計局表示國 4 零售銷售較前月大增 9.2% 高於預期，而且 Markit 報告英國 5 月製造業 PMI 初值創紀錄達 66.1 及服務業 PMI 初值升至，逾七年來最高 61.8，表明經濟活動全面回升，激勵英鎊兌美元觸及 1.4233 高點。隨著市場關注通貨膨脹上升會否影響英國央行 (BOE) 提早升息，而且美國 PMI 數據亮眼支撐美元，打壓英鎊兌美元回落至低點 1.4138。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.4150-70，支撐於 1.4060-80。

◆以上資料僅供參考，請務必審慎評估風險和妥善規劃財務，本銀行不負擔盈虧之法律責任。