廣達Q2伺服器看增雙位數 本季再增20%產能

英特爾 (INTC-US) 正式推出新一代代號為 Ice Lake 的伺服器 CPU，主力供應商之一的廣達 (2382-TW) 旗下雲達總經理楊麒令今 (26) 日表示，第 2 季在新平台發表下，營運可望較第 1 季雙位數成長，全年也同樣成長雙位數，擴產計畫也超前完成，估本季底完成 3 條產線擴充，產能可望提升 20%。

楊麒令表示，目前需求較年初預期強，隨著廣達林口第三生產大樓完工啟用，4 月雲達已完成 1 條產線，5、6 月也將陸續再擴充 2 條產線，預期產能可增加約 20%，提前達成今年產能擴充目標，下半年不排除再視客戶需求，加碼擴充。

營運方面，楊麒令指出，去年雖然有疫情，但一線資料中心客戶需求穩健，推升營運維持高檔，今年首季更創歷年最旺，隨著英特爾新一代平台發布，二線資料中心需求也將逐步回溫，預期第 2 季營運將較首季雙位數成長，全年逐季上揚。

零組件方面，楊麒令表示，料況仍吃緊，其中，IC 小零件最吃緊，採購部門持續追料，暫時對產品出貨影響有限，Ice Lake 新品也已開始出貨。

展望今年，楊麒令表示，今年伺服器市況優於年初預期，主要動能仍來自美系四大資料中心客戶，中國客戶需求也有增加，隨著新平台發表後，看好 Ice Lake 相關需求、熱度將持續發酵，全年雙位數成長目標不變，專網則預期在明年上半年才可望有明顯營運貢獻。