熱錢回流股匯雙漲 台幣升7.2分攀至兩周高點

國際美元走弱，外資熱錢再度回籠，推升台北股匯雙漲，台股今 (21) 日收盤大漲 259 點，站上 16300 點關卡，新台幣兌美元匯價同步走強，終場升值 7.2 分，收在 27.94 元，為近兩周以來的高點，台北及元太外匯市場總成交值縮至 16.62 億美元。

電子權值股轉強，帶動台股一度強彈近 400 點，終場上漲 259 點，收在 16302 點，站回 10 日線，外資終止連續兩天大賣，回頭買超台股 174 億元。

匯市方面，新台幣兌美元今天以 28.01 元開出後，隨著外資大量匯入，匯價一路走升，最高來到 27.866 元，升值 1.46 角，終場升勢略為收斂，收在 27.94 元，升 7.2 分，台北外匯市場成交值 10.79 億美元，元太外匯市場成交值則為 5.83 億元。

由於美股及加密貨幣出現大幅反彈，使得避險情緒降溫，美元應聲走貶，美元指數 (DXY) 周四 (20 日) 再度跌破 90 大關，回落至三個月低點。

主要亞幣今日普遍出現反彈走勢，台幣與韓元兌美元均升值 0.2%，日圓同步升 0.1%，人民幣、新加坡幣與馬來西亞令吉也都呈現升值態勢，泰銖則小幅貶值 0.06%。