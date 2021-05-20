外資閃人股匯雙挫 台幣連二貶失守28元關卡

全國疫情進入三級警戒，台股 520 行情落空，外資再度大舉提款，形成股匯雙跌，新台幣兌美元匯價今 (20) 日連二貶，失守 28 元關卡，以 28.012 元作收，貶值 3 分，台北及元太外匯市場成交值增至 19.265 億美元。

台股今天多空對戰激烈，早盤一度跌逾 200 點，摜破萬六關卡，電子股萎靡不振，熱錢持續上演逃跑戲碼，外資大砍 170 億元，三大法人合計賣超 219.7 億元，不過，在台積電拉尾盤的支撐下，指數跌幅收斂終場下跌 90 點，收在 16042 點。

匯市方面，新台幣兌美元今天以 27.97 元開出，早盤呈現區間整理，午盤過後，外資匯出力道加劇，出口商則趨於觀望，台幣匯價應聲走貶，終場收在最低 28.012 元，為連續兩個交易日貶值，台北外匯市場成交值 14.05 億美元，元太外匯市場成交值 5.215 億美元。

美國聯準會 (Fed) 公布 4 月會議紀要，暗示將開始討論減碼量化寬鬆 (QE)，美元指數周三終止連四跌走勢，回升到 90 以上，不過，加密貨幣暴跌也引發避險需求增溫。

亞洲貨幣今日互有升貶，除了台幣貶值 0.1% 外，人民幣、韓元同步貶 0.07%，日圓、新加坡幣則升值 0.1%，泰銖升 0.09%。

