〈大田營運展望〉需求增 擬增資本支出擴衝贛州廠40%產能

國際品牌高爾夫球具業者大追單，大田 (8924-TW) 已規劃江西贛州設立的新生產線，再擴充 40% 產能因應，因此啟動新一波擴產計劃，大田估， 2021 年的資本將超越去年的 1.2 億元。

大田此擴產方案也顯示，大田客戶對於江西贛州產線自動化程度滿意度高，因此啟動新一輪擴產。

大田今 (21) 日出席 OTC 召開的業績發表會中指出，大田江西贛州的生產線，2019 年開始啟動自動化、智能化生產，生產效率及精密度大幅提升，2021 年除持續進行生產自動化擴充，並將在原廠區興建 2 棟 5 層樓新廠房，預估明年完成之後，江西贛州總體產能將提升 40%。

依大田財報顯示，2020 年大田資本支出 1.2 億元，今年在啟動贛州廠擴產及原生產設備自動化需求下，估全年資本支出將高於去年。

在擴大資本支出下，大田表示，手頭現金充足，尚無打算配發股票股利的想法，對於年度獲利，也將以高配息率配發給股東。

大田 2020 年稅後純益 5.45 億元，年增 11.84%，每股純益為 6.5 元，股東會通過，每股將配 5 元現金股利，盈餘配發率達 76.92%，預計 6 月 22 日為除息交易日， 7 月 9 日發放。