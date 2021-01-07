大田精密2020年營收39.52億元創5年新高 Q1訂單仍強

高爾夫產業第四季進入旺季，大田 (8924-TW) 2020 年 12 月出貨量走高，大田今 (7) 日公布 12 月營收 4.75 億元，創 5 年新高，月增 18.52%，年增 19.13%，2020 年全年營收 39.52 億元，也改寫 5 年新高，年增 0.8%。

大田 2020 年第四季營收 12.46 億元，較第三季 11.47 億元成長 7.76%，年增 32.76%，呈現季增及年增，也創 16 季新高。

大田手中訂單仍旺，今年第一季營收因去年同期比較基期低，將有高度年成長表現。

由於海運出口櫃位短缺，大田主管指出，大田出貨產品包括自行車架及高爾夫球頭，其中自行車架約占出貨 10%，因產品體積大，以走海運為主，其餘鑄造的高爾夫球頭則走空運，不受海運出口櫃位短缺影響，讓 2020 年 12 月營收譜出佳績，第四季獲利估與第三季也不相上下。

大田精密 2020 年第三季獲利亮麗，稅後純益 2.16 億元，季增 55.15%，年增 1.06 倍，每股純益 2.58 元。2020 年前三季稅後純益 3.91 億元，每股純益 4.66 元。

歷年第四季及翌年第一季為高爾夫市場傳統旺季，在疫情因疫苗完成開發及施打，市場需求更將復甦。

大田精密多年深耕的高爾夫生產基地江西大田積極推動生產自動化順利。大田精密的主要客戶包括 PXG、Titleist、Bridgestone、Honma、美津濃等，其中 Bridgestone、Honma、美津濃為日系客戶，營收比重 5 成。