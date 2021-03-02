大田精密去年EPS 6.5元 擬配發5元現金股利

球頭廠大田精密 (8924-TW) 今 (2) 日公布去年全年財報，稅後純益 5.45 億元，改寫 12 年來新高，每股純益 6.5 元，董事會決議每股擬配 5 元現金股利，依今天收盤價計算，現金殖利率為 6.13%。

大田精密 2020 年營收 39.33 億元，為 5 年新高，毛利率 26.03%，年增 2.83 個百分點，稅後純益 5.45 億元，年增 11.84%，每股純益為 6.5 元。

歷年第四季及翌年第一季為高爾夫市場傳統旺季，隨著疫情因疫苗完成開發及施打而趨穩，市場需求復甦，大田 2021 年 1 月營收 5.35 億元，創 60 個月來新高，月增 12.58%，年增 52.56%，大田目前手中訂單仍滿，市場估，大田首季訂單量，將較去年同期成長 4-5 成。

大田主管認為，今年 1 月以來訂單暴增，主要在於品牌業者積極追單，目前江西廠自動化程度加深，可足以供應快速增加的需求，並維持高毛利率。

大田精密的主要客戶包括 PXG、Titleist、Bridgestone、Honma、美津濃等，其中 Bridgestone、Honma、美津濃為日系客戶，營收比重 5 成。

受惠於這波後疫情時代的電動自行車與高階自行車的需求，目前大田公司 100% 轉投資的領航複材科技 (惠州) 有限公司訂單也滿載，為大田精密在複材事業的堅強製造研發能力，加上創新研發新 EPUS 製程，成為公司重要的競爭力。