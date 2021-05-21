〈慧洋股東會〉看後市樂觀 首加發現金股利0.5元 將配息1.5元

散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (21) 日如期召開 110 年股東常會，會中承認 2020 全年財務和營業報告書，而小股東要求加發股利下，慧洋董事長藍俊昇認為，目前現金流不錯，且後市樂觀，因此決議將現金股利由原擬配發 1 元增至 1.5 元，創慧洋加發股利首例，並已在會中表決通過。

以慧洋昨日收盤價 61.7 元計算，加發股利後，現金殖利率為 2.43%。

慧洋小股東原要求加發現金股利 1 元，藍俊昇對此回應，公司雖有賺錢，但必須保留一定現金，且公司營運不是這樣，不要讓外界覺得公司炒股，因此最後決議改加發 0.5 元現金股利。

藍俊昇強調，若今年營運不錯，明年再一起發。

展望今年，藍俊昇認為，市場仍呈供不應求狀態，散裝船運價看漲，樂觀看待後市，尤其受疫情影響，未來兩年新造船數量將明顯減少，有利供需結構持續轉好。

另一方面，國際海事組織 (IMO) 將擬定最新環保政策，預計於 2023 年 1 月起實施船舶效能指數 (EEXI) 和營運碳強度指標 (CII)，明確規範碳排放標準，未達標準船舶將可能面臨強制降速，影響海上船舶周轉率，預估全球市場將有 80% 以上船舶受到影響，對具有全球最大散裝節能船隊的慧洋相當有利。

慧洋旗下目前共有 139 艘船舶，未來兩年將再新增 13 艘，穩居散裝航運龍頭地位，並擁有最高比重的節能船舶，儘管受惠海上運輸市場供不應求，慧洋規畫維持一貫汰舊換新政策，今年仍將預計處分 20 艘左右的船舶，藉此強化船隊競爭力，並有助改善財務結構。