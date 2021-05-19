〈中信金法說〉台灣人壽將錢進海外債、配息股 以穩健收益

中信金 (2891-TW) 今 (19) 日舉行線上法說會，台灣人壽第一季資本利得為 150 億元，展望後市，台灣人壽將持續加碼海外債券與穩定配息股，以尋求穩健收益率。

台灣人壽表示，因應潛在的匯率波動，採取動態的避險策略及增提外匯價格變動準備金，已於今年 4 月增提新台幣 10 億元的外匯價格變動準備金，資本適足率維持穩健，截至 3 月底止，資本適足率為 327%。

台灣人壽第一季受惠於投資市場熱絡，投資收益增加，以及準備金負債成本穩健下降，第一季合併稅後純益為 102.96 億元，較去年同期大幅成長 143%。

台灣人壽表示，第一季資本利得 150 億元，股票跟債券各半水準。截至第一季季底，債券未實現利益 2 億元，股票基金部位的則為 35 億元，而 AC 部位的未實現損益更還有超過 600 億元水準。

展望後市，台灣人壽的投資策略考慮資本適足率，與經常性收益，考量現在避險成本仍低，加上去年剛通過國外投資上限提高 3%，第一季海外債券部位增加 0.7%，所以會持續往海外債券布局，鎖定以多元化區域、產業配置為主，以尋求穩健收益率。股票部分，則以有穩定配息為主。基金和不動產也都會伺機尋找適合標的投資。

台灣人壽今天也公布隱含價值 (EV) 達 225 億元，年成長近 8%，每股 EV 為 40.3 元，換算成金控每股 EV 為 11.6 元。