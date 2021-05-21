美元表現曇花一現 人民幣中間價升值164基點

受到美股三大指數走揚、虛擬貨幣反彈、美國公債殖利率走軟等影響，導致美元再度回軟，使得週五 (21 日) 中國外匯交易中心將人民幣兌美元中間價調升 164 基點，報 1 美元兌 6.43 人民幣。

前一個交易日由於美國聯準會公布 4 月 FOMC 會議紀要，暗示將開始討論減碼量化寬鬆 (QE)，帶動美元指數成功回到 90 關卡之上。但在市場消化 FOMC 會議紀錄內容後，美元走升似乎只是曇花一現。

Action Economics 指稱在經過思考之後，市場已經意識到聯準會需要看到未來數月的數據改善才能開始討論縮減 QE，因此美元逆轉昨天出現的走勢。

而債券多頭方認為，聯準會幾乎已經與這個全球最大債券市場無法分割，這意味著聯準會在停止購債後的很長一段時間裡，都還將是美債至關重要的支撐力量。因為即便聯準開始減少 QE，預計仍將透過舊債到期時買入新債來保持穩定的持有規模，減少債市波動，有部份投資人認為利率不會升太快或太高。

聯準會為了維持市場運轉和壓低利率，大舉買進債券，持有公債規模自 2020 年 3 月以來成長一倍，並且接近占流通中總額的四分之一，比 2008 年金融危機後持有的比重還要高。

美元指數在今日亞洲盤期間保持在數個月低點，90 關卡之下弱勢整理，使得離岸人民幣今日早盤保持小升走勢。截至上午 09:38 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.4276 人民幣，升值 56 基點，升幅 0.09%。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣匯率日線走勢

在岸人民幣暫報 1 美元兌 6.4314 人民幣，升值 34 基點，升幅 0.06%。