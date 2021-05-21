〈紐約匯市〉風險胃口改善 美元指數再度跌破90 澳幣、加幣反攻

風險驅動的漲勢吸引投資人脫手避險貨幣，美元指數 (DXY) 反彈走勢被逆轉，周四 (20 日) 跌破 90、徘徊在三個月低點附近。

美國聯準會 (Fed) 公布 4 月會議紀要，暗示將開始討論減碼量化寬鬆 (QE)，帶動 DXY 周三回升並收復 90，然而隨著市場逐漸消化內容，加上美股和加密貨幣反彈、美國公債殖利率走軟，美元再度被拋售。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 DXY 紐約尾盤下跌 0.46%，報 89.792。DXY 周二一度跌到 89.686，為 2 月 25 日以來新低。

歐元兌美元升值 0.37%，報 1.2219 美元，美元兌日圓貶值 0.38%，報 108.80 日圓。

Action Economics 全球貨幣分析部門執行董事 Ronald Simpson 說：「過去 24 小時我們看到的多數走勢，都是會議紀錄引發的。市場對會議紀錄和公債殖利率攀升反應過度，思考過後意識到，Fed 需要看到未來幾個月的經濟數據改善，才能開始討論縮減 QE。市場認同這一點，因此逆轉我們昨天看到的走勢。」

美元疲軟之際，澳幣、加幣反攻。

澳幣兌美元升值 0.56% 至 0.7771 美元。澳洲周四公布強勁的 4 月就業數據，為澳元提供額外的支撐。

加幣兌美元尾盤升值 0.6% 至 1.2059 加幣，加拿大強勁的經濟和大宗商品近期持續上漲，帶動加幣兌美元攀抵 2015 年以來最高。

加密貨幣出現逢低買進的買盤，扭轉拋售潮，但尾盤稍微回吐漲幅，低於盤中高點。

美國財政部周四表示加密貨幣存在避稅可能性，將和美國國稅局 (IRS) 合作加強幣圈的法規遵循。此外，Fed 主席鮑爾表示，加密貨幣存在風險，今夏將針對數位美元展開討論。

比特幣在紐約尾盤上漲 8.9% 至 40,050 美元，前一日曾因中國禁止金融機構提供加密貨幣服務而閃崩。

以太幣 (ETH) 上漲 15.32% 至 2,811 美元。周三重挫 22.8% ，是 2020 年 3 月來最大單日跌幅。

截至周五 (21 日) 台灣時間約 6:00 價格：