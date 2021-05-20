〈觀察〉股東會延期 存股族小心 除權息行情恐不妙

國內疫情在本周急速擴散，伴隨著進入股東會旺季，金管會緊急宣布股東會從周一 (5/24) 開始到 6 月底止，全數先停止召開，創台股史上首度的股東會延期，連帶將影響原本的除權息交易，在疫情干擾與股東會延期下，恐拖累除權息行情表現。

台灣本周疫情升溫，適逢股東會旺季，才發現金管會能端出的備案跟去年相差無多，線上股東會等相關配套措施，全數都未超前部署。

為避免群聚使股東會成為防疫破口，金管會緊急宣布股東會全數延至 7、8 月召開。

然而，股東會向來是上市櫃公司對營運釋出展望的重要時機，由於今年基本面暢旺，股東會行情備受矚目，但現在因為疫情延期，等於 6 月開始將陷入資訊空窗期，台股將徒有疫情干擾、水情吃緊等利空環伺，恐不利盤勢表現。

不僅如此，股東會延期將牽動股利發放，勢必影響除權息表現，退休族、存股族喜愛的高殖利率高股息個股受影響程度較大，其中以存股族最愛的金融股須格外留意。

此外，金管會已經公布股務代理注意事項，但是股東會紀念品發放也是股民的小確幸，股東會延期紀念品如何發放，金管會也都未給出方針，而是以集保規定為主。

雖然不少股民已領好股東會紀念品，但是也有不少人尚未領取，許多股民聽到股東會延期，第一個想到的除了上述的股利發放，第二個關心的就是股東會紀念品，就有網友詢問「如果通知單重寄，紀念品可以多拿一份嗎？」因此主管機關如果未好好規劃，恐怕會一團亂，畢竟全台林立的股東會紀念品代領處所，大多都是群聚大排長龍的據點，主管機關勢必得從長計議。

今年像中鋼推出外觀為可愛黑熊的「熊愛台灣棘輪起子工具組」、開發金送出觸控顯示智能保溫杯、宏達電送休閒折疊椅、原相的義大利 BORMIOLI 20cm 白玉玻璃湯盤、康和證的法國進口樂美雅 Luminarc 高級餐盤組及彩晶的 HANNS 品牌購物袋等，都是小股東引頸企盼的股東會贈品。