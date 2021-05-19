〈金管會備詢〉黃天牧：台股只要沉著因應 一定會撐過這一波疫情

台股歷經連跌，昨 (18) 日大漲 792 點，創史上最大漲點，並收復萬六關卡，立委持續關切後續，金管會主委黃天牧今天表示，對台股基本面很有信心，從昨天股市表現，已反應民眾投資人對上市櫃基本面仍有信心，只要沈著因應，一定會撐過這一波疫情。

林德福質詢表示，疫情和水電短缺，是否衝擊上市櫃公司第 2 季營收與經濟成長。

黃天牧表示，上市櫃公司第 1 季營收表現亮麗，第二季目前還不知道，經過這次疫情，影響要進一步評估，不過，台灣今年第 1 季經濟成長率 8.16%，很正面也優於預期，國發會也會保護國內重要產業鏈，希望能達到原來的成長率，對台股基本面仍很有信心。

針對倘若封城，黃天牧說，目前是假議題，金管會已於昨天開會決議，參考歐美國家在疫情嚴峻下，股市也正常運行，所以我國股市也不會休市，也要求金融機構及交易所要維持營運不中斷，昨天都與各公會線上會議時，已要求對疫情發展要做好準備。

黃天牧強調，從昨天股市表現，已反應民眾投資人對上市櫃基本面仍有信心，只要沈著因應，一定會撐過這一波疫情。

至於外界傳出有假外資拉抬台積電，黃天牧表示，台積電營運表現有目共睹，投資人會做正確的投資，但他也提醒投資人關注基本面也要注意風險。