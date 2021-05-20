台積電甩尾助攻 台股跌幅收斂跌90點收16042點 險守萬六

美股周三收黑，台股 520 行情失靈，今 (20) 日一度跌逾 200 點，跌破萬六關卡，電子股依舊萎靡不振，航運族群領軍部分傳產股挺身而出，加上台積電拉尾盤、強勢收平盤，終場指數跌勢快速收斂，下跌 90.3 點，收在 16042.36 點，驚險守住萬六，成交值 4657.22 億元。

權值股今日互有漲跌，權王台積電續疲，一路在盤下震盪，但尾盤吸引低接買盤進場，強勢收平盤 567 元；聯電、聯發科、大立光均遭到調節，約下跌 1-3%；台達電、矽力等電子股仍在盤面上表現；中鋼漲多拉回，今日股價重摔逾 7%，收 35.15 元；台塑、國泰金同樣震盪走跌。

貨櫃三雄人氣強強滾，早盤急速衝高，帶領大盤翻揚，陽明獲得外資連六買，一度大漲逾半根停板，終場漲勢收斂收 83.5 元；萬海強勢攻上漲停，站回百元大關，達 104 元，改寫收盤新高；長榮同樣抗跌，一度重返 80 元關卡，上市運輸類股占整體大盤成交值超過三成。

其他傳產股方面，鋼鐵股普遍重摔，燁興、東和鋼鐵大跌 8-9%，豐興、春源、燁輝、彰源等多檔也都重挫逾半根停板，為盤面弱勢族群。食品股因三級防疫警戒題材匯集人氣，統一上漲 1.5%，天仁、大成、聯華等也都在盤面上表現。

此外，由於中國人民銀行、三大金融業協會禁止提供加密貨幣服務，比特幣周三一度崩跌 30%，回落至 3 萬美元，較歷史高點近乎腰斬，利空消息也衝擊國內板卡族群，指標大廠技嘉遭打入跌停，微星、麗臺、青雲等賣壓也相當沉重。