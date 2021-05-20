【日盛投顧】指數回檔守住萬六

◆盤勢分析

1.FED 會議記錄傳出將調整 QE，美股震盪回檔，使得亞股周四呈現震盪，台股加權指數仍因本土疫情居高不下，使得投資人期待的 520 上漲行情落空，加權指數震盪走跌，尾盤勉強守住萬六，另外 OTC 指數表現比集中市場來的弱，市場資金聚焦防疫概念股、紡織、航運及宅經濟等族群，終場加權指數下跌 90.3 點，跌幅 0.56%，收在 16，042.36 點，成交金額為 4，680.16 億元。三大法人合計賣超 - 219.7 億元：外資賣超 171.09 億元、投信賣超 11.15 億元、自營商賣超 37.46 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

(1)、量能：量增下跌，短線持續量價背離。

(2)、均線：下檔支撐為 5/18 低點 (約 15，564 點) 附近，壓力為季線 (約 16，535 點) 附近。

(3)、技術指標：日 KD 向上開口，短線區間震盪。

3. 櫃買指數下跌 0.99%，收在 187.2 點。短線支撐為 180 點附近，壓力為 195 點附近。

4. 台股選股方向可留意被動元件、遊戲、金融、紡織、宅經濟及高殖利率。

結構防疫股及宅經濟股持續強勢

1. 紡織：1455 集盛今年前四月 EPS 達 1.27 元，獲利大幅成長並創同期歷史新高，股價盤中再度強勢攻上漲停，也帶動另一加工絲廠 1457 宜進股價逆勢上漲，另外二線紡織股如 1460 宏遠、1459 聯發等均表現強悍攻上漲停。

2. 防疫股：台灣疫情確診人數仍持續居高不下，防疫族群仍成為盤面資金避風港，生技股的學名藥 4746 台耀股價攻上漲停，檢測試劑廠的 1760 寶齡富錦持續強勢上漲，股價再創本波新高，疫苗股 6547 高端疫苗股價經過 2 天回檔後，再度轉強上漲。

3. 宅經濟：本土疫情全面進入第三級，民眾因防疫改變消費模式，宅經濟成為短線上資金青睞族群，電商股 8044 網家股價持續強勢上漲，物流業者 2642 宅配通及 2608 嘉里大榮均強勢攻上漲停。

4. 操作建議：台股加權指數周四呈現回檔，就台股技術面，短線上上檔 10 日線及季線套牢量仍大，不過所幸外資期貨空單回補，預期指數應維持區間量縮震盪打底，不過仍要提防疫情再擴大，導致系統性風險再起，因此操作上建議靜待量縮拉回後再佈局，選股上可留意被動元件、遊戲、金融、紡織、宅經濟及高殖利率等相關個股。