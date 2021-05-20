【Wen姐筆記】疫情？缺電？缺水？ 真正考驗在520後！

5 月台指期結算，外資果然玩變臉秀，反手大砍 293 億元，加權指數則是全場力挺 16000 點之上，昨日已 16132.66 點作收，成交值略升至 4418 億元。今年的「520 行情」，不僅缺水問題沒解決，還加上缺電與本土新冠肺炎疫情，台股位階則是反彈格局，台股真正的考驗，將在 520 之後! 16154 點站穩，台股才可免於再度進入 16000 點保衛拉鋸戰! 關鍵點位為 15888、16022 與 16222 點。

多方要守住 16000 點城池，兩端哨站 15978 與 16022 點務必得守住，但光是如此反彈力道還是不夠，連 16053 與 16100 點城池都守穩，兩端哨站為 16085 與 16123 點，16154 點站穩，多方才可保住 16000 點! 但是多方能否繼續北上收復季線，16200 點至 16300 點間攻防，才是真正重要關鍵! 16200 點城池，兩端哨站為 16183 點與 16222 點，16251 點為重要戰略據點，16300 點兩端哨站為 16279 與 16311 點，收復 16355 點，才有機會重返 16500 點與季線。16400 點兩端哨站為 16382 與 16416 點，16444 為闖關前最後加油站，16500 點兩端哨站為 16486 與 16520 點。

但如 15978 點未能挺住，多方還是得繃緊神經，需提防回測 15945 與 15900 點，兩端哨站為 15888 與 15919 點，如棄守 15851 點，空軍氣焰高漲，反彈也恐將告一段落! 恐再度往 15800 點之下尋求支撐 15800 北方哨站為 15823，護城河為 15777 點，如棄守台股也將再度正式與 16000 告別!

40 萬劑疫苗到貨，是今日 520 行情最好的消息! 隨新冠肺炎快篩站快速增加，確診人數繼續往上攀升，不令人意外。不過此時應冷靜看待的數字，則是陽性確診率，只要篩檢的陽性確診率不再攀升，疫情緩和只是時間問題! 而大家能做的事，就是儘量在家渡假，才有助於縮短疫情影響的時間!

台股部分，目前格局為反彈，短線上只有反彈強弱的差別，如欲演出強勢反彈，必須闖過 16300 點關卡，才能往季線挺進，但如僅是弱勢反彈，則將來回測試 16000 點關卡，如棄守 15851 點，本波反彈也將告一段落，提防空軍再度來襲! 而投資人此時也宜儘速用月線、季線與半年線，檢視手中持股強弱，在盤面仍未穩定之際，現金為王仍是現階段最重要平安符! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)