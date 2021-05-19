台股震盪小跌守住16100點 外資反手大賣 三大法人賣超277.86億元

美股周二收低，台股今 (19) 日呈現多空拉鋸，鋼鐵及航運族群持續獲得買盤青睞，但台積電、聯發科、鴻海等電子權值股壓盤，指數盤中一度回測萬六關卡，終場跌幅收斂，下跌 13.32 點，收在 16132.66 點，上下震盪逾 260 點，外資終止連續二天大買，反手賣超 293 億元，三大法人合計賣超 277.86 億元。

台股成交值略增至 4383 億元。觀察籌碼面，外資近兩日累計大買台股 550 多億元後，今日反手賣超 293.99 億元；投信持續買超 21.95 億元，為連 11 買；自營商轉為賣超 6 億元，三大法人合計賣超 277.86 億元。

權王台積電拉回整理，最低跌至 565 元，終場下跌 0.8%，收 567 元；聯發科跌幅擴大至 5%，收 943 元；鴻海、國巨、瑞昱等同樣賣壓沉重，下挫 1-3%；大立光、國泰金、台泥等權值股則在盤面上表現；華碩受惠居家上班、上課效應，帶動筆電需求強勁，股價攻高大漲逾 6%，站回 400 元關卡。

中鋼 4 月大賺 61.9 億元，再創單月新高，繼昨天噴出漲停後，今日盤中再觸漲停價，終場大漲超過 8%，收 37.8 元；整體鋼鐵族群買氣暢旺，新鋼、大成鋼、中鴻、聚亨、春雨、運錩、第一銅等多檔均亮燈漲停。

此外，市場依舊看好貨櫃、散裝基本面，激勵航運族群走堅，長榮、陽明續亮燈漲停，分別來到 76.3 元、80.5 元，萬海尾盤也衝上漲停，收 94.6 元，慧洋 - KY、中櫃、志信等也都亮燈漲停。