外資翻臉大賣台股 匯市豬羊變色翻貶收27.982元

外資今 (19) 日大舉賣超台股逾 290 億元，台北匯市同步開高走低，早盤一度升值 1.14 角，衝上 27.8 元，但午盤過後外資匯出力道強勁，匯市風雲變色、由升轉貶，終場以 27.982 元作收，貶值 3 分，台北外匯市場成交量 13.57 億美元。

台股今天早盤最高漲至 16273 點，盤中又回測萬六關卡，多空激烈交戰，終場翻黑小跌 13 點，收在 16132 點，守住萬六關卡，上下震盪超過 260 點，外資終止連續兩天大買，反手賣超 293 億元。

新台幣兌美元匯率在外資匯入、出口商拋匯的帶動下，盤中衝破 27.9 關卡，最高升至 27.838 元，升值多達 1.14 角，不過，午盤人民幣等亞幣轉趨貶值，外資轉向匯出，使得台幣升值力道趨緩，終場更翻貶，收在 27.982 元，高低震盪達 1.51 角。

市場靜待聯準會 4 月會議紀要，美元指數失守 90 重要心理關卡，跌至近 3 個月來的低點，不過，亞幣午盤後陸續由升轉貶，包括人民幣、韓元、日圓及新加坡幣，均貶值約 0.2%。

從今年以來截至 19 日升貶幅來看，新台幣兌美元升值 1.88%，仍為亞幣中最強勢，人民幣也有 1.69% 的升幅，韓元則貶值 3.91%，日圓更重貶 5.46%，為亞幣中最弱勢。