【日盛投顧】上檔壓力區，待補量突破

◆盤勢分析

1. 在通膨疑慮與 4 月新屋開工大幅下滑的影響下，週二美股四大指數收黑，也影響到台灣電子股的表現，不過在鋼鐵、航運、面板、電器電纜、玻陶等族群的上漲下，終場加權指數以小跌 13.32 點的 16，132.66 點作收，跌幅 0.08%，成交量 4，406.94 億元。三大法人合計賣超 277.86 億元：外資賣超 293.82 億元、投信買超 21.95 億元、自營商賣超 6 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價跌量增，短線反彈。

(2)、均線：連兩日站穩 5 日，將挑戰上檔 10 日線~ 20 日線壓力區，短線待補量突破。

(3)、技術指標：日 KD 出現黃金交叉，且 K、D 值均在 20 以上，未出現死亡交叉前，反彈持續。

3. 櫃買指數開平低盪走高，收在 189.08 點，漲幅 0.07%，站穩 5 日線，將挑戰 10 日線與半年線壓力，突破再挑戰 20 日線與季線壓力。

4. 觀盤重點：週三上檔逢 10 日線壓力，台股小幅拉回，週四若能突破 10 日線，將挑戰季線~ 20 日線壓力區，宜持續補量上攻。

結構鋼鐵、航運、面板、電器電纜等族群走強

1. 鋼鐵：中鋼 5 月份盤價漲 8.1%，6 月盤價再漲 8%，2Q21 營運逐月上漲趨勢不變，加上鋼鐵廠普遍 1Q21 獲利佳，2Q21 獲利將優於 1Q21，週三 2022 聚亨、2069 運錩、2031 新光鋼、2038 海光、2027 大成鋼、2028 威致、2020 美亞、2012 春雨、2014 中鴻、2009 第一銅、2032 新鋼、2008 高興昌、2017 官田鋼、2030 彰源等均以漲停作收，而 2033 佳大、2006 東鋼、2002 中鋼、2010 春源等漲幅均超過 8.5%。

2. 航運: 貨櫃三雄 1Q21 財報亮麗，上週美東線、歐洲線貨櫃運價再創新高，而今年原物料需求回補，運輸需求大增，散裝航運供給吃緊，下半年換約價格有機會優於預期，週三由 2615 萬海、2637 慧洋 - KY、2609 陽明、2603 長榮、2613 中櫃、2611 志信漲停領軍，包括 2636 台驊投控、8367 建新國際、2606 裕民、2617 台航、2618 長榮航、2610 華航等均有 5.3% 以上的漲幅。

3. 面板: 面板三雄首季獲利續走高，在上游供應鏈供給緊俏、教育產品的需求帶動及電子產品規格提升，面板報價有望漲至 3Q21，週三由 3666 光耀、6116 彩晶漲停領漲，包括 3481 群創、3149 正達、2409 友達、8215 明基材等均有 5.6% 以上的漲幅。

4. 操作建議：週三大盤日 KD 出現黃金交叉，短線將持續反彈，惟上檔季線～20 日線壓力區，將是短線較大壓力區，若不能補量突破，短線恐持續區間整理的格局，後勢要持續追蹤疫情發展，只要台灣不進入四級防疫封城，再次跌破週一 (17 日) 低點 15159 點的機率不大。