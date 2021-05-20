需求強勁！中國搶先向美訂購下年度玉米 占總進口量3成以上

為滿足中國穀物的需求，中國正在加速向美國採購玉米，中國已自美國訂購下一年度玉米預估產量的三分之一。累計至今向美國採購的玉米就占全年度預估進口量的三分之一以上。

美國農業部 (USDA) 周二證實，136 萬噸美國玉米已出售給中國，將在 9 月 1 日開始的 2021-22 年度交貨。這是過去八個工作天內第七天向中國出售新作玉米。

截至周三，中國已預訂至少 950 萬噸的 2021-22 年度美國玉米，USDA 上周預估中國 2021-22 年度將自全球供應商手中進口 2600 萬噸玉米，與目前年度進口規模相同。

截至 5 月 6 日，美國 2020-21 年度對中國總計銷售 2290 萬噸玉米，還有 49% 需在 8 月底前運送。

中國一直是全球飼料主要需求來源，也是讓穀物價格漲到歷史新高的推手之一，且目前需求幾乎沒有減弱的跡象。中國向全球最大玉米供應國美國採購之際，正逢全球第二大玉米供應國巴西主受到乾旱威脅。

受到強勁需求驅動，玉米期貨價格 5 月 7 日飆曾漲至每蒲式耳 7.3525 美元，創 8 年以來新高，然而隨後下跌約 13%，回吐了 4 月整個月的漲幅。周三 (19 日) 芝加哥商品期貨交易所最活躍的玉米合約報每蒲式耳 6.37 美元，跌幅 3.2%。

玉米期貨價格走勢 (圖: Bloomberg)

StoneX 首席商品經濟學家 Arlan Suderman 表示：「中國找到滿意的固定價格，且將持續購買以在明年冬天前收貨。他們希望降低因為巴西收成下滑，以及美國未來生長季節不確定性面臨的風險。」

Suderman 表示，傳出中國買家將繼續購買，直到對美國新作玉米採購量達到 1500 萬噸。由於大量購買都會直接進入現貨市場，意味著中國的需求比以往認為的還要強勁。

(本文不開放合作夥伴轉載)