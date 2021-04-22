玉米價格寫近8年以來新高 美國預計中國總進口量創新紀錄

在美國表示，預計中國將由全球市場進口史上最高數量的玉米之後，玉米價格攀升至每蒲式耳 6 美元上方，寫近 8 年以來新高紀錄。

美國農業部駐北京辦公室周三 (21 日) 表示，中國在非洲豬瘟大爆發後，目前面臨補充豬群需求，加上供給短缺，將繼續助長中國對玉米進口的需求，預期年進口量將達 2800 萬噸，是紀錄以來新高。

美國還預測，中國將在明年努力減少全球玉米採購量至 1500 萬噸，因為它試圖減少對外國穀物的依賴。但儘管如此，仍會是有記錄以來第二高金額。

經紀公司 Allendale Inc. 首席策略師 Rich Nelson 表示，這個數字仍偏保守，可能在未來幾個月內上升。他表示，考慮到巴西玉米的生產情況，對原就已供應緊張的美國玉米，需求可能還會增加。

芝加哥玉米期貨周四上漲，CBOT 近月玉米期貨升 0.9%，報每蒲式耳 6.3125 美元，盤中早些時候還曾攀升至每蒲式耳 6.32 美元，為 2013 年中期以來新高。

同樣上漲的還有黃豆期貨。在巴西和加拿大面臨乾旱、美國及歐洲出現低溫等氣候問題下，黃豆期貨連續第 8 日走高，是自 9 月以來最久，周四一度升至 14.9975 美元，直逼每蒲式耳 15 美元關卡，也創 2014 年 6 月以來最高。

小麥期貨上漲 0.7％，至每蒲式耳 6.80 美元。