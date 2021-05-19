台塑化：兩大因素影響 營運策略須因應調整

台塑化 (6505-TW) 致股東報告書中出爐，台塑化表示，疫苗問世後，肺炎疫情獲一定程度的舒緩，未來全球經濟逐步復甦及石化需求回升後，產品獲利空間將有所改善，但仍有許多不確定因素存在，全球環保法規趨嚴、綠電蓬勃發展，都是未來營運策略必須因應調整的發展方向。

台塑化表示，去年新冠肺炎出現打亂全球政經布局，為阻擋疫情蔓延，各國隔離及封鎖措施紛紛出籠，人貨被迫停止流動，經濟活動停擺，失衡的市場供需將油價重重打落谷底，除產品利差下滑，巨額的庫存損失也同樣使獲利表現不若以往亮眼。

台塑化也說，為對抗瞬息萬變的疫情，落實執行分流及管控措施，並透過每週兩次緊急應變會議，持續追蹤全球疫情、復工情況及產品利差，藉此機動調整產銷模式，確保生產穩定運作，最後終於在下半年景氣回溫下迎來反彈，全年轉盈。

展望今年，台塑化表示，新冠肺炎疫情於疫苗問世後獲得一定程度舒緩，未來全球經濟逐步復甦及石化需求回升後，產品獲利空間將有所改善，但國際政經局勢變化及各國疫情所衍生的不確定因素仍存在，且全球氣候暖化致環保法規漸趨嚴苛及綠電蓬勃發展，都將是石化產業未來營運策略所必須因應調整的發展方向。

台塑化強調，未來將持續提升公司競爭力，除透過數位科技提升生產及管理上效率外，動態調整的產銷計畫也將有利即時因應市場及新能源發展上變化。

此外，台塑化指出，環保政策上的變革也會是關注重點，已著手推動相關製程設備更新及評估再生能源電廠建置。過去一年的衝擊，給了重新審視自身的機會，未來會將此經驗化作成長的養分，致力於本業經營的同時，朝企業永續目標持續邁進。