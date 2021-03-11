台塑化擬配息0.59元 寫近8年新低

台塑四寶陸續召開董事會討論股利政策，今 (11) 日由台塑化 (6505-TW) 打頭陣，公告擬配息 0.59 元，為近 8 年來新低，但配息率達 74.7%，維持歷年的 70-75％配發原則，共將發放約 56.2 億元現金股利；若以今日收盤價 103 元計算，殖利率約 0.57%。

台塑化去年稅後純益 74.84 億元，年減 79.7%，每股純益 0.79 元。去年上半年受到疫情影響，國際油價暴跌，台塑化認列龐大的庫存跌價損失，導致營運大幅虧損，上半年就虧損達 186.5 億元。

不過，第三季起油價回穩，加上烯烴事業營運回溫，台塑化利差空間擴增，營運翻揚，前三季稅後虧損收斂至 27.99 億元，第四季再大賺 102 億元挹注下，全年順利轉正。

展望後市，台塑化指出，3 月 4 日 OPEC 會議宣佈 4 月保持現行減產規模，加上沙烏地阿拉伯自願每日減產 100 萬桶至 4 月底，使原油產量持續受限，且疫苗及解封前景樂觀；各機構持續上修油價預估，落在每桶 65 美元至 75 美元間，油價有望保持穩健上漲。

另一方面，近期煉製毛利逐步回升，石化原料則因農曆年後亞洲下游需求強勁，遠洋貨因美國寒害影響，裂解廠及石化下游停車，供給吃緊，推升石化原料持續上漲，輕裂廠穩定獲利。