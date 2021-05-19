防疫概念股公佈自結 4月僅東洋賺錢 EPS 0.28元

國內爆出多起群聚感染，全國升到第三級警戒，防疫概念股成為短線資金避風港、漲勢凌厲，多檔依規定公布自結數，不過僅東洋 (4105-TW) 4 月有賺錢，稅後純益 7050 萬元，月減 2.9%、年減 8.6%，每股純益 0.28 元，其餘個股未獲利。

包括疫苗廠國光生 (4142-TW) 4 月每股虧損 0.16 元、檢測試劑廠亞諾法 (4133-TW) 每股虧 0.06 元、寶齡富錦 (1760-TW) 每股虧 0.17 元。

東洋 3 月營收 3.22 億元，稅後純益 7300 萬元，每股純益 0.29 元，4 月營收 3.54 億元，稅後純益 7050 萬元，月減 2.9%、年減 8.6%，每股純益 0.28 元。

東洋去年第一季受到國內新冠疫情影響，醫院積極拉貨提高庫存，第二季則因消化庫存，使得基期降低，今年在沒有醫院調整庫存壓力下，加上產品出貨穩定，且本季已認列部分困難學名藥 Octreotide LAR 授權里程碑金，第二季營收可望優於去年，全年在流感疫苗出貨量增加、海外市場需求成長下，也將優於去年。

國光生則因處於流感疫苗出貨淡季，4 月營收 40 萬元，年減 93%；稅後虧損 6860 萬元，年減 7%；每股虧損 0.16 元。

展望今年，國光生認為，第二條充填線下半年將完工、投產，初步可掌握訂單量較去年倍增，其中，中國今年流感疫苗訂單量較去年擴大 5 倍，由於去年營運虧轉盈且首度配息，預期今年訂單擴大下，營運可望持續成長並再配息。

寶齡富錦 4 月營收 9934 萬元，月減 10.24%、年增 2.3%；稅後虧損 1300 萬元，年增 160%，每股虧損 0.17 元。

寶齡攜手台康生與安肽開發的抗原檢測試劑，已獲衛服部食藥署專案製造許可，也取得印度、歐盟、比利時、新加坡等當地緊急許可並銷售，除近期緊急供應國內上千個快篩試劑外，目標今年全年快篩試劑營收年增雙位數，營收比重突破 1 成。

亞諾法 4 月營收 3220 萬元，月減 9.56%、年減 7.56%；稅後虧損 348 萬元，年減 3264%，每股虧損 0.06 元。

亞諾法新冠檢測試劑產品，包括核酸檢測試劑、抗體快篩試劑、抗原快篩試劑，目前產能每批次約上萬人份，儘管疫情持續延燒，但目前暫無擴產計畫。