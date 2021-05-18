〈國內疫情升溫〉全國停止到校上課 遊戲廠今年旺季全面拉長

隨著本土疫情連三日破百例，指揮中心為防堵疫情擴散，今 (18) 日宣布全國各級學校、公私立幼兒園停止到校上課，市場預期，實體休閒娛樂將轉往線上發展，有助遊戲廠旺季提前到來，加上即將到來的暑假，今年遊戲廠旺季可望較往年拉長。

外界看好，遊戲廠商包括智冠 (5478-TW)、網龍 (3083-TW)、華義 (3086-TW)、鈊象 (3293-TW)、宇峻 (3546-TW)、辣椒 (4946-TW)、大宇資 (6111-TW)、橘子 (6180-TW) 等，第二季營運可望不淡。

遊戲業者近期皆積極推出新遊戲，以及改版遊戲維持銷售熱度，智冠今年透過旗下遊戲新幹線，攜手弘煜科聯合發行新作《風色幻想 SP 手機版》，並以台灣作為首發市場，與宇峻奧汀發行的手遊《三國群英傳 M》也推出改版。

橘子近期則受惠《新楓之谷》大改版效益帶動，加上海外限定新職業「墨玄」上市，帶動該款遊戲業績創下新高，接下來還有代理日本遊戲大廠 Cygames 與子公司 Citail 共同研發的《彈射世界》即將上線，將成為本季營運新動能。

宇峻去年在台港澳推出《三國群英傳 M》，深獲市場好評，今年也將進軍東南亞，《sin 七大罪～魔王崇拜～》本季也將切入日本，經典的《三國群英傳 Online》也即將在今年 6 月 7 日回歸自家提供服務，可望挹注後續獲利。