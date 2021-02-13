〈牛年產業景氣前瞻〉消費+車用需求暢旺 二極體市況反彈力道強

隨著消費性電子復甦力道強勁，二極體市況自去年第四季起回溫，今年上半年更隨著車用需求大舉反彈，帶動原先供需情況更加緊張，報價也頻頻調漲，業者強茂 (2481-TW)、台半 (5425-TW)、德微 (3675-TW)、虹揚 - KY(6573-TW) 等多看好，今年上半年營運可望淡季不淡，甚至有機會再創高。

業者指出，二極體需求相當暢旺，不論低、中、高壓供給全面吃緊，領域涵蓋消費性或車用等，如蕭特基二極體、整流器、保護元件，以及小訊號 MOSFET 等，交期也大幅拉長，最長達 6-9 個月，部分產品報價更也上調。

觀察各家營收表現，四家業者去年 12 月在報價調漲、訂單滿載下，營收皆創近年來高點，其中，台半不僅創歷史新高，更首度飛越 10 億元大關，強茂也創近三年半新高，德微、虹揚也改寫近兩年半紀錄。

展望上半年，強茂看好，由於全球疫情仍未見緩解，遠距辦公、線上教學等需求持續，帶動 PC 相關二極體需求出貨維持高檔，看好今年上半年淡季不淡，營收也可望較去年同期大幅成長。

德微也因客戶需求強勁，2 月起將正式調漲部分產品價格，漲幅達個位數，且上半年訂單已滿載，看好營收可望逐季創高，且為因應客戶需求，今年已同步啟動擴產，增幅 30%，擴充效益第四季起顯現。

虹揚表示，現今市場拉貨力道強勁，公司多種產品封裝產線滿載，訂單能見度高達 8 個月以上，期望今年上半年營收逐步增長，全年營運也抱持審慎樂觀態度。

業者認為，二極體受惠消費性、車用帶動，加上整體供應鏈晶圓代工、封裝產能緊俏，報價紛紛上漲，兩大因素驅動下，市況築底反彈趨勢確立，看好今年上半年將迎來歷年最旺的一年。