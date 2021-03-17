〈台灣大拚5G〉獲利王被超車 總座：注重集團長期成長

台灣大 (3045-TW) 8 年的獲利王寶座，近期被龍頭中華電 (2412-TW) 超車，台灣大總經理林之晨今 (17) 日回應，獲利下滑是因 5G 開台初期手機單價高，投入的補貼款金額多，預期此投資策略有望在 2 年後展現效益，加上電商平台 MOMO 營收、獲利持續成長，集團專注在長期營運。

林之晨指出，5G 開台時，手機單價高，導致用戶跨入門檻也較高，因此祭出較多的手機補貼款，還有 4 年的綁約方案，此舉雖讓獲利短期表現下滑，但看好未來 2-3 年後策略將展現效益。

台灣大持續拓展科技與電商事業，其中，電商平台 MOMO 營收比重攀升至 5 成以上，林之晨看好，MOMO 將延續去年成長動能，今年營收、獲利將優於去年，此外，遊戲、電信代收服務、數位廣告、OTT 影音與音樂服務等表現不俗，將推升科技與電商事業業績年增 10-15%。

林之晨表示，台灣大今年定調為轉型期，並注重中長期發展，投入 5G 網路資源成本，難免會衝擊短期 EBITDA 表現，不過根據自家財測，今年營收將可年增 12-15%，明年營收年增幅更將超越今年，獲利也有望同步走揚。

回顧台灣大過去獲利表現，台灣大自 2012 年超越中華電，拿下獲利王後，連續 8 年拿下每股獲利王寶座，不過 2020 年中華電以 EPS 4.31 元搶回獲利王頭銜，累計今年前 2 月，仍由中華電坐穩獲利王寶座。