宅在家耍廢救台灣 LiTV全平台戲劇免費看

受本土疫情影響，電影院等娛樂場所全面暫停營業，政府呼籲大家非必要別出門，在家時間變多了，台灣本土 OTT 平台「LiTV 立視線上影視」提供豐富的影音娛樂大家的日常，全平台戲劇免費看，像是繼火紅的 Netflix 韓劇《驅魔麵館》後，以及年度驅魔韓劇《大發不動產》，由張娜拉與鄭容和領銜主演，男女主角的顏值、演技皆大受網友讚賞，還有寫實嚇人的 CG 特效呈現，讓人看了直呼過癮，周周更新。

LiTV 指出，近期突破 10 億播放量的年度最熱古裝大劇《長歌行》，由人氣女神迪麗熱巴、潛力演員吳磊、趙露思、劉宇寧共同演出，該劇改編自夏達的同名漫畫，以大唐郡主李長歌為國仇忍家恨的古裝劇，目前網路口碑聲量更是所有陸劇之冠，5/20 上 LiTV 就可以全套追劇了。

此外，陸劇還有諜戰劇《小樓又東風》，講述上海名媛呂晗芝因家道中落，從千金小姐蛻變為信仰堅定的優秀女特工的故事，該劇雖然披著諜戰劇的外衣，但實際上更像一部民國偶像劇，在言情的細節詮釋扣人心弦。另外，由楊紫和任嘉倫主演的古裝神話劇《天乩之白蛇傳說》，該劇翻拍超越經典的《新白娘子傳奇》，許仙再不是懦弱的書生，武力值高有擔當，打破大家對於許仙的看法，喜歡白蛇傳的觀眾，這個版本一定不能錯過。

除了韓劇、陸劇外，LiTV 最新上架熱播日劇《極道主夫》，這部超人氣漫畫即將翻拍成真人版電視劇，故事講述前黑道成員阿龍，為了美麗的老婆退出黑道界，華麗轉身成專業家庭主夫，打掃、煮飯、洗衣各種家事一把罩。且該劇由玉木宏來飾演因結婚而金盆洗手的主角阿龍，看著千秋王子變成黑道大哥，網友大讚「不可思議的相像」、「還原度百分百」，該劇絕對可以一掃煩悶的心情，適合一整天只想擺爛的你。

LiTV 呼籲，在全民共體時艱下，希望大家都能保有正向態度，LiTV 也會持續滿足全家人不同的需求，不論是兒童還是成年人，都會提供更多好戲以及強檔電影。