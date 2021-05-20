〈國內疫情升溫〉全國啟動遠距教學 五家電信推4G免費方案

全國升級第三級警戒，居家辦公、遠距教學帶動家用寬頻網路需求增加，五家電信商針對學生、商用族群，推出不同網路方案，其中，電信業者提供提供經濟弱勢學生免費 4G 網路方案。

中華電 (2412-TW)

針對經濟弱勢學生，免費贊助 1 萬門中華電信如意卡，可使用天數為 15 天。另外推出停課不停學優惠方案，月繳 299 元，最短租用 1 個月，前 3 個月月租費 299 元上網無限瀏覽，自 3 個月期滿後，專案內容恢復為原 4G 方案，每月數據流量 1.7GB 到量後，調降行動上網速率至最高 128Kbps。

企業方面，中華電提供 10 項企業異地辦公防疫方案，如 HiNet 資安艦隊 2021 系列、M365 Teams 通訊防疫包、UTM 租賃 / 租售服務、HiNet 企業視訊會議及 Amazon WorkSpaces 遠端虛擬桌面等，每月費用上千元不等。

遠傳 (4904-TW)

提供經濟弱勢學生，免費贊助 1 萬門易付卡門號，使用天數 15 天；另外也祭出遠傳易付親子體驗方案，只要綁定家長月租門號，子女即可免費體驗三個月每月輕速上網吃到飽 (1GB 量到降速 1mbps) 及網內通話 300 分鐘免費，之後每月僅需定期儲值 66 元。

目前門市及網路門市筆電、平板都有現貨，申辦 4G 高速飆網、月租 699 元可享高速上網吃到飽，加購筆電、平板均有折扣。

台灣大 (3045-TW)

公司免費贊助弱勢學童 1 萬門計日型門號，可用天數 15 天；同時推出輕量型方案，4G 上網與 60Mbps 家用光纖上網吃到飽 799 元，高用量則有 5G 加 1Gbps 寬頻上網，月付 1599 元。

台灣大看準在家娛樂需求提升，遊戲、MyMusic、myBook 及 myVideo 等推出多元防疫專案，其中，MyMusic 宅家樂享包方案，可無限暢聽音樂及 Podcast，60 天只要 60 元，再免費送 myVideo 30 天豪華月租體驗和 myBook 15 天雜誌樂讀包體驗。

亞太電 (3682-TW)

針對經濟弱勢學生，免費贊助 2000 門預付卡門號，15 天上網吃到飽；數位門市推出業界唯一不綁約、購卡到開通只要 10 分鐘月租 98 元 4G 輕速上網吃到飽方案，同時提供月租 238 元不降速上網方案，滿足短期停課遠距教學需求。

台灣之星

針對經濟弱勢學生提供 8000 個、45 日免費 4G 上網吃到飽門號，此外，原本就已提供「免費試用一個月防疫專案」，無論新舊客戶只要在過去一年沒有申請過，就可至台灣之星全台實體及網路門市進行申請，可享 4G+5G 不限速上網吃到飽，網內互打免費、網外 + 市話贈送 10 分鐘。