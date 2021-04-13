台灣大5G人口涵蓋率超過50% 國內首家電信取得官方認證

台灣大 (3045-TW) 今 (13) 日宣布，取得國家通訊傳播委員會(NCC)5G 高速基地台電波人口涵蓋率超過 50% 認證，為國內首家 5G 涵蓋率通過官方驗證的電信業者。台灣大後續針對用戶需求與使用量，再建置基地台，預計年底前訊務涵蓋率可達到 8 成。

台灣大表示，去年 7 月開台後，同年底人口涵蓋率超過 50%，並建置逾 6000 座 3.5GHz 高速基站，並於六都精華區達到約 80% 涵蓋，目前全台 5G 訊務涵蓋率已進逼 7 成，佈建速度與涵蓋率均與國際水準相當，預計今年底前 5G 訊務涵蓋率可達到 8 成。

台灣大指出，5G 佈建與國際業者同步，如全球首家 5G 電信商南韓 SK 電訊，以 8 個月時間達 50% 涵蓋；德國電信則是去年 7 月 5G 商轉週年之際，宣布人口涵蓋過半；澳洲龍頭電信 Telstra2018 年底啟動 5G 服務，今年 1 月涵蓋率達 50%；西班牙 2019 年 6 月開通 5G 網路，其中西班牙電信去年 9 月提供 5G 服務，同年底全國涵蓋率 75%。

台灣大提到，透過大數據分析使用者實際需求進行 5G 站台規劃選址，目前 5G 涵蓋全國 365 個行政區、超過 273 個行政區，顯示全台大多數地區都能享有 5G 高速網路。

5G 用戶數方面，台灣大專攻既有 4G 用戶升級為 5G，上 (3) 月 5G 用戶數已突破 60 萬大關，預期每月以超過 1% 的滲透率速度增加，以 720 萬戶來計算，有機會今年 8、9 月 5G 用戶可達百萬戶。