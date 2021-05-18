〈國內疫情升溫〉我確診了怎麼辦、如何照顧染疫家人 防疫指引一次看

國內本土新冠肺炎今 (18) 日新增 240 例，居住縣市以台北市、新北市為大宗，雲林縣也首度出現染疫者，為了保全醫療量能免於超載，指揮中心表示，輕症者等待安置時間將拉長，在家隔離時應多喝水，發燒可自行服用退燒藥劑。如果自己不小心確診或有家人染疫需照顧，民眾不必過度緊張，可遵循衛福部公布的相關指引，在家等候公衛單位的通知。

Q1：我確診 COVID-19 該怎麼辦？

1. 大部分的 COVID-19 感染者症狀輕微，休養後即可自行康復，為將醫療資源留給重症患者，可先留在家中不要離開，等候公衛人員通知。

2. 在家中請單獨一人一室，盡量和家人使用不同的衛浴設備，不要離開房間。

3. 在家中請避免與其他同住者接觸，特別是長者、幼兒或免疫力低下的同住家人。

4. 請務必佩戴口罩和注意手部衛生 (使用肥皂和水洗手，或使用酒精)。

5. 若出現發燒症狀，可以使用退燒藥減緩不適症狀，盡量臥床休息和飲水。

6. 務必觀察自身症狀變化，若出現以下症狀時，請立即聯繫 119、衛生局或撥打 1922：喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青。

7. 請依指示就醫，並禁止搭乘大眾運輸工具。

8. 請家人準備食物飲水，不要和家人共餐或共用物品。

9. 請使用稀釋後的漂白水或酒精清潔所有經常觸摸的物體表面。

10. 電話連絡我的密切接觸者 (在我開始有症狀發生的前三天至隔離前，有共同餐、共同居住或未佩戴口罩下面對面 15 分鐘以上的接觸)，請他們自我隔離並健康監測。

Q2：同住家人有確診病患，應該如何照顧？

1. 提供確診病患生活所需，提醒他們多休息與飲水，可視醫囑服用藥物，或於發燒時服用退燒藥劑。

2. 大多數病患為輕症，休息數天後症狀可恢復，請等候衛生單位通知，但須注意症狀是否惡化。

3. 若病患出現以下症狀，請立即撥打 119、衛生局或 1922：喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青。

Q3：同住家人有確診病患，如何自我保護？

1. 若您是 COVID-19 重症高風險族群，包括 65 歲以上、免疫力低下或有潛在疾病等，請不要直接照顧確診病患。

2. 照顧過程盡量避免與確診病患直接接觸。確診者在家中請單獨一人一室，盡量不要離開房間並使用不同的衛浴設備。

3. 若不得已需共用空間，請開窗確保空氣流通，並於共用衛浴設備後，使用稀釋後的漂白水或酒精進行消毒。

4. 禁止訪客。確診者與照顧者均不應與同住者以外的人接觸。

5. 避免與確診者共餐、共用物品。

6. 確診者使用過的餐具應以洗潔劑清洗，清洗時戴手套，並於清洗完畢後進行手部衛生，如使用肥皂和水洗手，或使用酒精。

7. 照顧者若需進入確診病患房間，雙方均須配戴口罩；確診病患若離開個人房間，或身邊有其他家人時，雙方均須配戴口罩。

8. 請使用稀釋後的漂白水或酒精，清潔確診者經常觸摸的物體表面；即使有佩戴手套，照顧患者前後均需執行手部衛生；注意經常且正確洗手、避免以手碰觸口、鼻、眼睛等。