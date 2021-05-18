〈國內疫情升溫〉本土爆死亡個案 蔡總統：拚7月底前供應首波國產疫苗

新北市板橋亞東醫院爆出院內感染，1 名 80 多歲男性確診者傳出不幸死亡。總統蔡英文今 (18) 日上午偕行政院長蘇貞昌視察中央疫情指揮中心，蔡總統指出，國外洽購新冠疫苗會陸續到位，請大家不用擔心，至於國產疫苗進度，高端疫苗 (6547-TW) 與聯亞生技目前都已進入臨床試驗第二期收尾階段，希望 7 月底前能供應第一波疫苗。

本土疫情蔓延，亞東醫院日前收治 1 名患者，曾出入萬華茶藝館，隨即爆發院內傳染案件，共計 7 人確診，其中 1 人因患有多重慢性疾病，被感染後不幸身亡，今日再爆出有 2 名醫護人員 PCR 篩檢二採陽性，已安排隔離病房，亞東醫院表示，目前門診降載、住院病人只出不進，並對住院病人擴大篩檢。

本土疫情加劇，使得公費疫苗施打變得踴躍，目前已暫停自費疫苗預約，蔡總統上午前往 CDC 視察表示，政府透過各種管道購買的疫苗，都會陸續到位，除了外購外，國產疫苗研發也在預期進度上，從去年的經驗中學習到，重要的防疫物資都要有國產化的能力，才能自助、助人，台灣從口罩進口國變生產國就是最好的例子。

指揮中心上午以視訊方式請國內廠商說明疫苗研發進度，蔡總統表示，高端、聯亞的疫苗已進到臨床試驗第二期收尾階段，政府會全力支持協助，把關疫苗安全品質，希望在 7 月底前供應第一波疫苗，請大家不用太憂慮。

蔡總統再次喊話，呼籲民眾做好防疫措施，同時根據指揮中心的指引，讓醫療資源儘量留給重症患者，由於確診人數急遽增加，政府已經啟動加強版的集中檢疫所，來安置輕症或無症狀感染者，並配置 24 小時的醫護人員，隨時評估患者的情況，來提供照護服務，持續擴增醫療收容的能量。