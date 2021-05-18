龍頭喊金控股超跌 國泰金漲停市值重返7000億元 富邦金雙冠王

國泰金 (2882-TW) 昨 (17) 日法說會喊出「金控股超跌」，今日股價由其領軍發動攻勢，國泰金率先漲停，市值重返 7000 億元；富邦金 (2881-TW) 股價也勁揚超過 8.5%，再登 70 元大關，市值也持續超車，股價、市值雙雙穩居金控一哥。

國泰金財務長陳晏如表示，這波台股下跌，只要是優質而超跌的股票，都會逢低伺機進場布局，特別是質優的高股息個或一些基本面未受疫情影響的科技股，她甚至直言「台灣疫情攀升，金控股價跌蠻多，已經有超跌的情形。」

國泰金前波股價最高漲到 58 元高點，最近受台股大跌影響，昨天收盤價摔到 48.65 元，以現金股利 2.5 元來估算，股息殖利率約 5.1%，今天反映超跌與高股息行情，吸引資金搶進，盤中罕見亮燈漲停 53.5 元，市值重返 7000 億元、達 7045.52 億元。

富邦金在 5 月 3 日攻到 70 元時，市值超車國泰金，之後股價一路上漲，前波最高漲到 74.8 元，受疫情影響連跌，昨天打到 65.6 元作收，今天也上演跌深反彈，股價最高漲到 71.2 元，市值衝高到 7286.32 億元穩居冠軍。

不只金控雙雄股價強強滾，金融股今天滿面紅，開發金 (2883-TW)、上海商銀 (5876-TW)、國票金 (2889-TW)、元大金 (2885-TW) 漲勢都有約 5%，中壽 (2823-TW)、三商壽 (2867-TW)、新光金 (2888-TW) 也都大漲，帶領金融指數狂飆超過 4%，在各類股中表現搶眼。