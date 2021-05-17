〈國泰金法說〉國泰金明年股利可望優於今年 將伺機錢進超跌股

國泰金 (2882-TW) 今 (17) 日召開線上法說會，對於外資法人認為今年現金股利配太少，國泰金表示，將爭取國壽盈餘上繳金控，明年股利可望優於今年。至於國壽首季大舉實現資本利得後，後續已備妥銀彈，將伺機進場布局超跌股。

國泰金今年將配發現金股利 2.5 元，以今日收盤價計算，股息殖利率約 5.1%，儘管殖利率誘人，但法人仍認為股息是否能多配一些，國壽副總林昭廷表示，國壽去年因為實現債券利得 600 多億元，依法處分獲利要提存較多盈餘公積，導致國壽今年無法上繳獲利給金控；但今年股票利得處分較多，會爭取上繳股利，明年股利可望符合投資人的期待，比今年好。

陳晏如表示，國泰金雖然沒有多配現金股利，但資本餘裕厚實，尤其疫情動盪之際，手中累積大量現金，以備長期投資機會浮現，不論是國外固定收益或是這波台股下跌，只要是優質而超跌的股票，都會逢低伺機進場布局，特別是質優的高股息個或一些基本面未受疫情影響的科技股，她甚至直言「台灣疫情攀升，金控股價跌蠻多，已經有超跌的情形。」

此外，國壽第 1 季避險後投資收益率 6.31%，避險前經常性投資收益率 2.79%，低於去年同期的 3.11%，林昭廷解釋，主要來市場利率下滑，影響新佈建部位利息收入，但因為美債利率反彈，預期經常性收益逐漸提升。因積極處分手上部位，至第 1 季底，金融資產未實現損益為 978 億元，較去年底 1946 億元大幅下降。