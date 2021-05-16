〈雙北升三級警戒〉國泰金防疫設兩大首要任務 國壽萬名行銷人員避免外出

台灣疫情升溫，國泰金 (2882-TW) 今 (16) 日宣布，防疫應變措施再升等，總經理李長庚指示，本階段防疫首要任務就是「保護同仁優先」與「服務不中斷」，其中，新竹以北及宜蘭逾萬名國壽行銷人員不需進入職場，避免外出移動。

國泰金表示，15 日上午中央流行疫情指揮中心宣布雙北提升為三級防疫。國泰金控是日下午即由集團防疫小組召集人李長庚總經理啟動線上應對會議，下午二點集團各公司總經理及防疫主管近 40 人進行多項防疫機制討論，李長庚開宗明義明確指示，本階段防疫首要任務就是「保護同仁優先」與「服務不中斷」。

二個多小時防疫線上會議決定了相應措施，立即啟動：

一、保護同仁優先為原則

(1) 針對高風險地區之營業據點，一律採取最低營運人力，以降低同仁染疫風險

(2) 擴大同仁居家辦公、異地辦公（分批執行居家辦公約 4000 人、異地辦公約 800 人)

(3) 新竹以北及宜蘭逾萬名國壽行銷人員不需進入職場，避免外出移動；客戶服務改採線上作業 (如必要面見客戶，行銷人員應依防疫規定，做好個人防疫措施，全程配戴口罩)

(4) 職場上、下班時間再分流四梯次，避免人員過度集中

(5) 一律改線上會議，若必須實體會議也不超過 5 人，並且全程戴口罩

二、服務不中斷

(1) 落實異地備援，可視需要立即啟動補位機制

(2) 營業職場落實全程戴口罩、量測體溫需正常、酒精消毒手部，並落實等待區防疫距離以及實聯制

國泰金控防疫超前部署起始於去年 (2020/1/28) 疫情未然之際，集團防疫小組訂定與執行相關預防措施。今年 5/11 疫情持續延燒，當下決策隔日啟動居家 / 異地辦公，翌日第一批同仁即在居家 / 異地辦公空間開始工作，反應與執行相當快速，李長庚謙虛表示「因有過去經驗的累績，讓我們學習，一次比一次更能掌握重點快速反應」。

李長庚更語重心長在與員工的溝通信函，表達與集團所有員工一起加油打氣「防疫、抗疫是全民共識，大家一定要好好保護自己及家人，雖然過程中會有許多不習慣、不方便，但為了能恢復最基本的日常，大家一定要堅持，遵循相關防疫作為，讓我們一起彼此加油！」

