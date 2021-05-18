【安聯投信】信用債動能減緩 新興市場債增溫

美國通膨數據上升，通膨壓力與升息預期高，部分風險性債券承壓。據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周除高收益債呈現資金淨流出外，投資級債與新興市場債皆迎來資金淨流入，不過投資級債淨流入金額較前一周明顯降低，新興市場債則是較前一周略微升溫，單周淨流入金額來到 12.3 億美元。

安聯投信表示，近期公布物價及消費指數引發華爾街對通膨的疑慮，市場擔憂聯準會可能於近期採取升息作為，美國十年期公債殖利率上周小幅走揚至約 1.63% 的水位。觀察全球債市，上周全球債市多數微幅走跌，包括全球政府債券、投資級債及高收益債等多有 1% 以下跌幅，其中風險取向較接近股市的可轉債單周則有 2% 以上跌幅，受到通膨情緒衝擊較大。

安聯四季豐收債券組合基金 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 經理人許家豪表示，新冠疫情在亞洲與新興市場偶有波動，但已開發歐美市場在疫苗施打進度持續進行下已逐漸受控；以美國為例，截至４月底止美國已施打 2.37 億劑疫苗，平均每 100 人接種了 71 劑，施打進度遠高於多數國家，加上政府續推大規模刺激措施，已讓美國經濟穩健復甦，包括零售銷售成長率、不動產市場、企業資本支出與獲利等數據表現皆持續正向。

許家豪表示，雖然最近公布的 4 月份美國 CPI 通膨數據高於預期，但主要的原因其實為去年同期的低基期效應、缺工緊俏帶來的工資成本上漲等原因，加上也是反映經濟基本面轉佳的正面情勢，目前不必過度擔心，短期內雖然市場可能仍會受到通膨雜音干擾有所震盪，但市場長線來說仍會回歸基本面走勢。

在後續觀察點上，許家豪表示可以觀察 6 月份美國聯準會 FOMC 會後對於升息的投票與決議狀況；不過根據研判，聯準會為了降低企業在經濟成長階段資本支出的借貸成本，以及為維持金融市場穩定，應不會太快進行升息，若通膨數據持續維持於高檔，也應會先逐步雖現行購債規模，之後才會考慮升息。

在債市的投資建議上，許家豪表示，經濟轉佳及通膨等因素可能會使利率走揚，故此時至年底的投資應首重債券存續期的控管，降低長天期債券的部位，避免資產價格受到衝擊。其次，隨著債券收益率普遍提高，加上景氣復甦帶動基本面好轉，信用債不但可提供優於利率債的收益率，後市也有望受惠走揚的景氣有潛在成長空間，值得投資人關注。不過許家豪也指出，若投資人覺得因市場震盪操作不易，難以根據最新變化進行即時調整，也建議可以複合債或債券組合基金的形式參與市場，不錯過任何投資契機。

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