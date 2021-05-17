〈國內疫情升溫〉台股失守半年線 國安基金按兵不動先觀望

本土確診病例持續攀升，拖累台股失守半年線收在 15353.89 點，面對國內疫情來勢洶洶，財政部次長兼國安基金執行秘書阮清華表示，國安基金會繼續密切關注國際股市變化，必要時也會召開臨時委員會，討論後續進場措施。

新冠肺炎疫情突破社區防線，國內連續三日本土確診病例破百，台股今 (17) 日早盤在恐慌情緒與獲利了結賣壓下，指數一度下挫逾 500 點，儘管盤中有外資與投信逢低承接，但仍失守半年線關卡，無法如願收復「萬六」。

對於台股連日下挫，國安基金態度依舊淡定，阮清華晚間召開臨時記者會強調，國安基金仍會持續緊盯國內外股市變化，必要時不排除召開臨時委員會，討論是否進場。

阮清華指出，台股受疫情影響近期震動激烈，5 月 12 日盤中一度大跌 1417 點，惟收盤收斂為 680 點；5 月 13 日最大也重挫 533 點，收盤下跌 232 點。

但到了 5 月 14 日股市反彈上漲 157 點，今日最大也下跌 667 點，收盤下跌 473 點，顯見國內股市雖然受到疫情影響下跌，但收盤均有收斂，顯示市場仍有一定信心。

阮清華說，國安基金是否進場，非單看指數下跌幅度，而是看整體股市是否出現失序，進而影響投資信心，來決定是否要授權國安基金進場。

阮清華表示，台股早盤受雙北地區宣布停課消息影響，盤中跌幅略有擴大，但隨後跌幅逐漸收斂，整體來說，市場表現還算平穩。

阮清華強調，雖然國內疫情短期內對部分消費活動產生影響，但對進出口及企業生產活動尚無影響，且政府在生產活動方面，對企業提供相關防疫協助，確保生產不中斷，呼籲投資人保持理性冷靜，不必恐慌。