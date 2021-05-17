外資沒落跑 台幣爆大量連5貶收28.042元

本土疫情升溫，投資人恐慌情緒蔓延，台股今 (17) 日重挫逾 470 點，但外資意外大舉買超逾 333 億元，未見逃命潮，匯市也有買有賣，新台幣兌美元匯率連 5 貶，收 28.042 元，小貶 3 分，台北及元太外匯市場爆出大量，總計成交值 25.31 億美元。

國內疫情拉警報，台股開盤應聲重挫，鋼鐵、航運等傳產族群再度成為殺盤重心，盤中傳出雙北高中以下全面停課、本土確診持續暴增等消息，大盤一度急殺逾 660 點，終場下挫 473 點，收 15353 點，摜破半年線。外資今天終止連 5 賣，回頭大買台股超過 333 億元。

在外匯市場方面，新台幣兌美元今日以 28.04 元開出後，呈現狹幅震盪走勢，外資不畏疫情，上午偏向匯出，下午則有部分外資匯入，有買有賣，並未看到大舉匯出落跑的跡象。

新台幣匯率終場貶值 3 分，收 28.042 元，為連五貶，也是近一個月來的低點，台北外匯市場成交值擴大至 17.85 億美元，元太外匯市場成交值 7.46 億美元，交投相當熱絡。

行政院長蘇貞昌今天再度喊話，國內經濟基本面佳、外銷需求持續強勁，生產端運作正常，請大家不必恐慌。他已要求金融、財政相關部會，緊盯股匯市動向，嚴查不法行為，會對穩定股匯市做好準備。

觀察亞洲貨幣表現，韓元兌美元今日重貶 1.09%，新加坡幣與泰銖約貶值 0.2%，人民幣小貶 0.04%，日圓則升值 0.2%。美元指數近來在 90 大關附近盤整，本周聯準會將公布 4 月利率會議紀錄，各界關注 Fed 要如何因應通膨疑慮升溫的問題。