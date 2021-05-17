〈永豐餘股東會〉何壽川家族退居二線 何奕達盼新團隊守護下個百年

永豐餘投控 (1907-TW) 今 (17) 日股東會高規格防疫，由董事長何奕達主持，會中順利完成 5 席董事改選和選任 4 席獨立董事，也宣告何壽川家族全數退出董事會，何奕達在股東會後表示，永豐餘將邁入百年，相信新經營團隊能提升既有優勢，將股東利益最大化，也請大家支持新的經營團隊，守護永豐餘的下一個百年。

因雙北疫情已升到三級，永豐餘今日股東會於主會場外另規劃 8 個獨立空間會議室，每間會議室上限 5 人，搭配轉播螢幕與發言設備讓出席股東參與股東會，實體股東會參與的人數較平時少了三分之一，但整體股東會出席率 84.94%，顯示線上參與踴躍。

永豐餘股東會通過去 (2020) 年財報，全年合併營收 732.34 億元，稅後純益 52.09 億元，年增 127.5%，每股稅後純益 3.14 元，永豐餘表示，去年繳出獲利倍增的成績，並通過股利分派案，每股將配發現金股利 1.5 元，較去年增加 114%。

永豐餘股東會今日重頭戲為董事改選，共選出 5 位一般董事，分別為劉慧瑾、蔡維力、黃鯤雄、王金山及黃俊傑。獨立董事則為盧希鵬、黃迪熹、張懿云、胡均立。

永豐餘表示，因應投資人對公司治理的逐年重視，永豐餘本屆董事改選，將原本 3 席獨立董事增加為 4 席，廣納多元的專業經理人成董事會成員，提升公司治理。

從新當選的董事會名單可看出，永豐餘全面轉型由專業經理人董事會治理，何奕達也將在今日卸下董事長，預計下午董事會將推舉新董座，目前，以新加入董事會、現職施耐德電機策略客戶副總的劉慧瑾，因在能源管理及工業生態系管理有多年國際工作經驗，掌舵呼聲最高。

何奕達在股東會結束前也說，永豐餘將邁入百年，感謝員工與董事付出，也感謝擔任董事超過半個世紀的何壽川的高瞻遠矚，永豐餘即將邁入專業經理人時代，相信可以提升公司既有優勢，在面對時代巨變下，培養競爭力，持續為股東創造價值。