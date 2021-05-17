高端疫苗3月虧損幅度擴大 每股虧0.6元

高端疫苗 (6547-TW) 今 (17) 日公布 3 月自結，稅後虧損 1.28 億元，虧損幅度較上月、去年同期擴大，每股稅後虧損 0.6 元，累計 2、3 月稅後虧損 2.04 億元，虧損幅度也較去年同期提高，每股稅後虧損 0.96 元。

隨著近期國內疫情升溫，本土病例連三日破百例，資金從過往鋼鐵、航運等族群，全面進駐生技族群，高端為台灣疫苗國家隊，近五個交易日從 280 元上漲至 417 元，波段漲幅高達 49%，凸顯外界看好高端後市。

高端目前正進行二期臨床試驗，今年初已在全台北、中、南共 11 家醫院啟動收案，收案人數超過原預期的 3700 人，總共收案 4000 多人，其中 65 歲以上族群收案約 85 位，超過衛福部建議取得台灣緊急使用授權 (EUA) 受試者人數要求，且上月底共有 3700 名受試者完成第二劑接種。

高端規劃，今年 5 月底將有臨床試驗分析結果，若數據達到預期目標，今年 6 月將依法規申請 EUA，下半年開始供應國內新冠疫苗，產能也將逐步擴大至 300 萬劑，後續將與台康生 (6589-TW) 合作，由台康生負責量產抗原、高端竹北廠進行充填，估年產能最大可達 1000 萬劑。

另外，為對抗病毒變異株，高端召回新冠疫苗一期試驗共 45 名受試者並施打第 3 劑新冠疫苗，評估疫苗免疫原性及安全性，預計第三季初完成初步分析，隨著疫情擴大，不排除二期試驗受試者也會施打第 3 劑。