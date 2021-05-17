〈美股盤前要聞〉通膨憂慮持續 美股期貨下滑

市場對通膨上升的憂慮持續，美股期貨週一 (17 日) 下滑，道瓊期貨漲 0.49%，標普 500 期貨跌 0.46%，那斯達克 100 期貨跌 0.56%。

1. 馬斯克澄清稱特斯拉未售出比特幣 比特幣自低點反彈

在加密貨幣市場周一 (17 日) 崩跌稍微告一段落之後，特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 在一則推文中澄清，特斯拉並未售出任何比特幣，引領市場急速反彈。

至台北時間下午 14:37，比特幣報 44568 美元，從先前低點反彈約 2300 美元，彈約 5%，其他主要貨幣也脫離低點，以太幣站回 3400 美元上方，瑞波幣回到 1.418 美元，狗狗幣重新挑戰 0.49 美元。

馬斯克周日發表推文，暗示公司可能出售比特幣後，主要幣種均跌至 2 月份以來最低。

2. 傳 AT&T 將併 Discovery 新公司市值上看 1500 億美元

根據多家歐美媒體報導，美國電信業巨頭 AT&T(T-US) 與同國媒體業者 Discovery(DISCA-US)，傳出在媒體業務上進行合併。這項消息在 16 日 (週日) 傳出，若最後確定合併，新公司市值上看 1500 億美元。

根據國外媒體報導，AT&T 旗下的「華納媒體」(WarnerMedia) 將與 Discovery 合併成立新公司。據傳，AT&T 董事會已在 16 日 (週日) 開會同意這筆交易案，近日內應該就會對外公布。

雖然未能得知細節，推測未來 AT&T 將成為新公司的大股東，而 Discovery 的股東們也將持有新公司股票，新公司股票也將照計畫掛牌上市。

3. 英國警告印度變種病毒傳染力更強 可能影響解封計畫

英國首相強生 (Boris Johnson) 周五 (14 日) 警告，印度變種病毒傳染力更強，可能危及 6 月 21 日經濟完全解封的計畫，將加速推動疫苗接種，更快為 50 歲以上民眾施打第二劑疫苗。

全英國已有三分之二民眾接種至少一劑疫苗，該國也預定在 5 月 17 日進入第三階段經濟重啟、開放室內社交和娛樂，並於 6 月 21 日完全解封。

強生周五表示，第三階段計畫如期進行，但印度變種病毒可能對第四階段重啟造成很大的影響，導致延後解封。

4. 索羅斯大舉抄底 Archegos 爆倉股票

據《彭博》報導，億萬富翁索羅斯 (George Soros) 的投資公司，搶購了 ViacomCBS(VIAC-US)、Discovery(DISCA-US) 和百度 (BIDU-US) 的股票，因為在 Bill Hwang 的 Archegos 爆倉期間，它們被大量出售。

周五 (14 日) 公布的監管文件顯示，索羅斯基金管理公司在第一季度購買了 1.94 億美元的 ViacomCBS Inc.、價值 7700 萬美元的百度股票、4600 萬美元的 Vipshop Holdings Ltd. 和 3400 萬美元的騰訊音樂娛樂集團。一位熟悉這一基金交易的人士說，在 Archegos 破產之前，這家公司並未持有這些股票。

相關股票周五均反彈，百度在美國的存託憑證漲 3.85%，Discovery 漲 1.1%，ViacomCBS 漲 1%。

5. 印尼獨角獸 Gojek 與 Tokopedia 合併 共組新科技巨頭

印尼叫車和支付巨頭 Gojek 與電商一哥 Tokopedia，周一 (17 日) 正式宣布將合併，從而創建印尼最大的網際網路公司，這也是印尼歷來最大的企業併購案。

兩家公司表示，這次併購獲得 Google (GOOGL-US)、阿里巴巴 (BABA-US) 在內等股東的支持，未來將成立一家名為 Goto 的控股公司，管理叫車服務、食品配送和電子商務等廣泛服務。

合併之後預計將有利於與 Sea Ltd. 和 Grab Holdings Inc. 等競爭對手抗衡，因為這些超級應用在印尼的受歡迎程度正在上升。