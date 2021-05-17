揚智Q2起正式漲價 董座：損平指日可待

機上盒晶片廠揚智 (3041-TW) 今 (17) 日召開法說會，董事長梁厚誼表示，由於晶圓代工、封測成本上漲，第二季起將開始調漲價格，全年來看，揚智已取得許多新興市場訂單，並透過產品組合優化獲利，也將持續投入新品研發，看好未來損平指日可待。

揚智 4 月營收 2.44 億元，月增 13.63%，年增 75.41%，累計前 4 月營收 8.13 億元，年增 27.54%，展望第二季，揚智預計，營收將較上季、去年同期成長 1 成以上，估創下 11 季來新高。

梁厚誼指出，揚智機上盒晶片在非洲、歐洲等新興市場爭取到新訂單，儘管晶圓代工、封測產能吃緊，但公司也會透過產品組合優化，提高獲利表現，未來持續投入新品研發，期望虧損逐步收斂，達成損益兩平目標。

針對新品，梁厚誼看好，新事業經過一年多布局，已有三樣新產品進入量產，包括同頻器、掃地機器人與智能語音晶片，其中，同頻器去年第三季量產，至今出貨超過 100 萬顆。

掃地機器人則在第一季正式進入量產，公司不只提供晶片，還供應 AI 演算法、PCB 設計等整體 (Turkey) 解決方案，目前客戶產品在市場上的反應很好，預計下半年還會有更新的機款推出。

智能語音產品也在第一季開始量產，是市面上唯一提供非中文的解決方案，同時具備邊緣運算功能，已銷往亞洲國家，目前正在籌備第二個外語產品，期望可切入更多非華語新興市場。

揚智第一季營收 5.69 億元，毛利率 37.02%，營益率 - 12.22%，稅後虧損 0.77 億元，每股稅後虧損 0.41 元；揚智指出，第一季毛利率較上季增加 7 個百分點，主要受惠庫存回沖效應，若扣除該因素，毛利率約持平上季，業外則因投資的私募基金認列資產減損，侵蝕獲利表現。

揚智第一季營收仍以付費電視運營商市場的機上盒晶片為主，比重達 71%，零售則占 23%，其他約 6%。